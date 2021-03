Česko shání respirátor, ne všechny ale ochrání. Na co si dát při výběru pozor a jak nenaletět koronašmejdům?

Na pomoc jsme si vzali profesora Šedlbauera z Technické univerzity v Liberci a Ing. Kůse, šéfa Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

Proč koronavirus neprojde přes filtr respirátoru? • je 300 x větší než molekula vzduchu

• v klikatých průduchách filtru se zachytí

• ke stěnám průduchů ho přitahují Van der Waalsovy síly

• po pár dnech větrání lze respirátor použít, viry zahynou

Co nás chrání? Žádný superobjev!

Respirátor je složen z několika vrstev, vnější a vnitřní chrání filtr mezi nimi. A co asi překvapí, je, že žádná z tkanin, ani ochranná ani filtrační, není nic zvláštního, žádný vědecký superobjev v tomto ohledu v době koronaviru nepřišel. Ale jde o to, jak to sedí dohromady a hlavně jak maska (respirátor) padne na obličej.

Koronavirus je asi 300krát větší než vzduch

Filtrační tkanina v roušce nebo respirátoru funguje jako sítko, vzduch projde, virus ne. Filtr je vlastně netkaná textilie, změť vláken, která tvoří spoustu klikatých cestiček, kudy celkem pohodlně dýcháme, ale které větší částice nepustí.

Pro ty, kteří mají rádi čísla: Koronavirus je veliký asi 60 až 140 nanometrů a molekula vzduchu jen asi tři desetiny nanometru.

Je ze stejného materiálu jako kelímek na jogurt

Všechny tkaniny se vyrábějí z polypropylenu, to je stejná hmota jako sáček na potraviny nebo kelímek na jogurt. Ani výroba není složitá, teplem se na okrajích spojí tři nebo více vrstev tkaniny (ochranné a filtrační) a vysekne příslušný tvar. Přitaví se gumičky „za uši“, vloží klips na nos a je hotovo.

Profesor Ing. Josef Šedlbauer:

„Respirátor je na jedno použití? Ne nutně, po čase si ho můžete vzít znovu, virus se na povrchu dlouho neudrží.“ Najděte si rozhovor s chemikem Dr. Ždímalem na DVTV. Ing. Vladimír Ždímal, Dr., CSc., vedoucí Oddělení chemie a fyziky aerosolů na Ústavu chemických procesů Akademie věd ČR.

Pedagog a vědec v oboru fyzikální chemie. Vedoucí katedry chemie Technické univerzity Liberec. Garant studijního programu „Nanotechnologie“. Podílel se na vývoji a přípravě výroby filtračních textilií pro roušky a respirátory.

Tak kde je problém? Už nikde, zlaté české ručičky si poradily. Zádrhel byl, že se skoro veškerá výroba filtrů pro roušky a respirátory už dávnou odstěhovala do Číny. A vlastně šlo o to, jak vrátit know how a výrobu zpět do Česka. Nakupovat tkaninu v Číně? To je zdlouhavé a jak jsme viděli, ne vždy to funguje. Navíc při transportu může filtrační vrstva trpět vlhkem.

Zázračný filtr Meltblown? Nanotechnologie?

Ale vůbec ne! Meltblown je název oné filtrační tkaniny. Výroba není složitá, tryskají se mikrovlákna polypropylenu a vytváří se tak netkaná textilie, vlastně zamotaná vlákna. Podobný materiál jako je třeba funkční prádlo nebo mikina. A meltb-lown je známý už od poloviny minulého století, jenže se v Česku pro filtry už nevyráběl a bylo třeba výrobu znovu dát dohromady. Vtip je v tom, že velcí výrobci tkanin se do tak nejistého podniku nechtěli pustit. Liberecká Technická univerzita proto hledala partnera pro vývoj a výrobu, projekt hned po prvních zprávách o koronaviru v ČR inicioval profesor Šedlbauer. Povedlo se.

Asiaté mají jiné hlavy než Češi. A jiné respirátory

Evropané a Asiaté mají jinou fyziognomii, to tak je. Když jsem si koupil helmu na kolo na Aliexpresu, byla nádherná, levná, jenže širší než delší a nosit se nedala. Stejně je to s respirátory. „Obličejová polomaska“ musí prostě padnout, aby nepropouštěla vzduch kolem dokola, to je pak úplně k ničemu. Tedy, co se týká naší ochrany.

Rouška nebo respirátor?

Rozdíly jsou hlavně v tvaru a síle filtrační vrstvy. Při výdechu vysíláme do vzduchu spoustu kapének. A pokud jsme nemocní, tak i virus v nich. Rouška zabrání rozptýlení „nakažených“ kapének do vzduchu, ne víc. Naproti tomu respirátor díky svému tvaru obemkne tvář a nedovolí vzduchu cestovat jinudy než přes filtrační vrstvu. Takže se k nám nedostanou kapénky kolem roušky a jsme tak chráněni. Jednoduché a účinné.

Prof. Šedlbauer: „Pokud respirátory splňují normu, jejich materiál zajišťuje dobrou filtraci. Ale pro celkovou funkčnost je nejdůležitější, aby respirátor dobře seděl na obličeji. A to bude spíš český než čínský.“

Česká norma, čínská norma? Pozor na KN 95

Studovat normu je nuda, bezesporu. Ale když si pořídíte špatný respirátor, tak se vám bude hodně špatně dýchat, a to je důležité. Pak si budete vyčítat, že jste se nezajímali víc.

Na respirátoru musí být označení FFP 2 (KN 95 nestačí!), CE (evropský certifikát) a čtyřmístné číslo (to patří konkrétní evropské zkušebně). A také EN (Evropská norma).

Na co si dát pozor?

Na respirátoru musí být označení FFP 2 (KN 95 nestačí!), CE (evropský certifikát) a čtyřmístné číslo (to patří konkrétní evropské zkušebně). A také EN (Evropská norma). A shánějte též informace o prodyšnosti. Dobrý prodejce vám je sdělí.

FFP 2 je kategorie evropské normy a KN95 je čínská norma pro téměř totéž. Jen je benevolentnější a něco neměří.

Evropané měří test práškem soli (NaCl), které napodobuje prašné prostředí, a zároveň parafinovým olejem kvůli vlhkosti. Číňané zkoušku vlhkosti nedělají. Takže pozor na čínské roušky jen s označením KN 95.

Respirátorem nesmí projít částice větší než 300 nanometrů. Ony ale obvykle neprojdou ani velmi malé, protože ty kmitají, a tak se přichytí na stěnách.

Ing. Mgr. Jiří Kůs:

„České právo nic jako normu KN95 nezná. Respektuje jen CE nebo ČSN normy.“ Podnikatel a psycholog. Předseda výkonné rady Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a spolumajitel společnosti NanoSPACE.

Na českou hlavu český respirátor a pozor na koronašmejdy!

Doporučujeme český výrobek, přece jen je konstruován na českou hlavu. Materiály jsou v českých respirátorech lepší nebo srovnatelné s čínskými. Ale víte, co kupujete, pokud víte, kde nakupovat.

Dávejte si pozor i na e-shop, kde roušku koupíte. Spolehlivé jsou online obchody výrobců, lékáren a maloobchodních řetězců. Problematické mohou být „speciálky“ na respirátory, známé jsou problémy například respirátorů TEX-TECH – více zde nebo e-shopů jako onlinerousky.cz, ochrannerousky.cz nebo prozdravotniky.cz.

Na co dávat pozor při výběru respirátoru

Země výroby: Češi mají jiný tvar hlavy než Asiaté

Norma FFP2 a ne jen KN 95: Značka CE a 4místný kód

Respirátory jen s onačením KN 95 se dle ČOI nesmí v ČR prodávat!

Kvalita e-shopu: Spolehlivé bývají e-shopy s výrobcem a lékárny, lékárny a maloobchodní řetězce.

Pozor naopak na specializované e-shopy na respirátory, ty často vznikají a při problému zanikají.

