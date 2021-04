Co má covid-19 společného s nádory ledvin a klíšťovou encefalitidou? Jsme v tom jedničky

Lékaři každý rok řeknou diagnózu „nádorové onemocnění ledvin“ více než třem tisícům pacientů. To je podle statistik WHO z hlediska podílu na 100 tisíc obyvatel nejvíce v celé Evropské unii. Sice se nejedná o nejčastější typ rakoviny, kterým je podle WHO v EU rakovina prsu a v samotné České republice pak rakovina prostaty, ale možná o to větší si zaslouží pozornost.

Nádor ledvin je často diagnostikován náhodou při sonografickém vyšetření kvůli jiné zdravotní komplikaci. Až později přichází první příznaky, jako jsou krev v moči nebo bolest beder. Prevence rakoviny ledvin spočívá, stejně jako u ostatních druhů rakoviny, v nekouření a zdravém životním stylu. Vhodná je také opatrnost v užívání doplňků stravy.

Klíšťová encefalitida

Prvenství nám již dlouhodobě patří i v počtu případů klíšťové encefalitidy. V roce 2019 lékaři diagnostikovali klíšťovou encefalitidu u 774 pacientů, v loňském roce jsme toto číslo překonali už v listopadu. Klíšťová encefalitida je přitom onemocnění, které může mít trvalé následky v podobě obrny končetin, nervové slabosti, psychických poruch i poruch sluchu.

Vzhledem k tomu, že na klíšťovou encefalitidu existuje očkování, prevence je jednoduchá. Očkování sice není plně hrazené, ale pojišťovny na něj přispívají v rámci preventivních programů. Že očkování má smysl, dokazují i čísla od našich sousedů.

„V sousedním Rakousku, které mělo nejvyšší incidenci onemocnění klíšťovou encefalitidou v Evropě, se díky rozsáhlé očkovací kampani v 80. letech podařilo výrazně snížit počet případů onemocnění. V současné době se proočkovanost pohybuje okolo 80 %,“ říká MUDr. Jan Kynčl, Ph.D., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí ze Státního zdravotního ústavu. V České republice nám do 80 % ještě hodně chybí, očkovaný je totiž jen každý třetí.

Nebezpečná obezita

Na jednom z předních míst jsme, spolu s Maďarskem a Litvou, i v obezitě, která se týká více než 26 % dospělých. „Alarmující je fakt, že minimálně dalších 25 % populace má nadváhu, takže celkově má normální hmotnost v dospělém věku méně než 50 % lidí. Navíc se postupně zvyšuje výskyt obezity u dětí a adolescentů,“ říká prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., předseda České obezitologické společnosti.

Obezita je rizikovým faktorem mnoha metabolických onemocnění – včetně diabetu 2. typu, hypertenze, aterosklerózy, metabolického syndromu a vysoké hladiny cholesterolu v krvi. Prevencí obezity je v první řadě zdravý životní styl, zahrnující mimo jiné vyvážený příjem a výdej energie.

