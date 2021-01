Jak na rýmu a nachlazení u miminek

To se děje teprve díky protilátkám obsaženým v mateřském mléce (či v kvalitních náhradách mléčné výživy). Ovšem obvykle se ani při té nejlepší péči malým dětem nějaká ta nepříjemná rýma či nachlazení nevyhne. A co si v takovou chvíli počít? Skutečným základem je správné oblečení, vlhký a studený vzduch a solný roztok do nosu.

Jak poznat nachlazení u miminka

Když jsme dospělí, snadno svému okolí sdělíme, že nás škrábe v krku, v hlavě se ozývají permoníci a s průchodností nosu to také není to, co to bývalo. Ovšem většinu z těchto potíží snadno zvládneme. Ovšem ne tak děti. Nachlazení a chřipka u miminka dokáží pořádně potrápit. Děti totiž dýchají jen nosem – jinak to neumí. Navíc jsou jejich dýchací cesty velmi úzké a jen obtížně průchodné. Takže to, co my vyřešíme občasným vysmrkáním, je pro ně nikdy nekončícím martyriem, které jim nedovolí se ani najíst.

Ještě o něco horší je horečka u miminka. Musíme ji poznat včas, abychom na ni mohli správně zareagovat. Naším nezbytným pomocníkem proto musí vždy být teploměr. U dětí se totiž mohou s horečkou pojit nebezpečné febrilní křeče, které můžou vést i k závažným následkům na zdraví. Neměli bychom proto zapomínat ani na léky na horečku. Vždy je dobré mít doma nějaký ten sirup v zásobě (protože nic jiného pro miminka ani doporučit nelze - tabletku by nespolkla ani rozdrcenou v čaji).

Kdy navštívit lékaře?

Dospělému člověku je obvykle v obdobné situaci nabídnut čaj s citronem a medem, ovšem u miminek nemá ještě zdravá výživa vzhledem k jejich specifickému jídelníčku až takový vliv. Takže kdy se s dítětem vydat k lékaři?

Pokud teplota přetrvává déle než 3 dny (při jejím srážení kombinujte léky a zábaly), opravdu silně kašle,

nechce pít a odmítá i kojení,

tahá se za ouška,

hlen z nosu má žlutou nebo dokonce zelenou barvu,

či pokud rýma přetrvává déle než týden.

Všechny tyto stavy mohou značit, že je nemoc mnohem závažnější, než jak jste se pravděpodobně domnívali. Mnohdy jde o důležité ukazatele vážné vnitřní infekce apod. Určitě je tedy nepodceňujte.

Kdy a jak posílit imunitu u kojenců

Než se do lékárny vypravíte pro doplňky na imunitu, zkuste raději jiné techniky. Skvělé je například otužování. Už během šestinedělí můžeme děti nechávat spát u otevřeného okna a postupně prodlužovat intervaly. Aplikovat lze i vliv studené vody – po koupeli jednoduše děti přetřete žínkou se studenou vodou a vzápětí je zahřejte jemnou masáží ručníkem. Budete se divit, ale většině z nich se to po velmi krátkém čase zalíbí.

A co dál? Snažte se co nejvíce kojit – to je vůbec ta nejlepší podpora imunity, lepší než nejrůznější multivitamíny z lékárny. Ovšem pokud vás příroda v tomto bodě příliš neobdařila, nezoufejte. O účinné posílení imunity u dětí se dokáže postarat i kvalitní umělá výživa. Dívejte se na složení.

Chtějte především vitamín C a D, ale také probiotika a prebiotika. Jedny bez druhých totiž nefungují zdaleka tak dobře, jako když je ve stravě přijímáme společně – což koneckonců platí i ve výživě dospělých.

A kdy je možné pořídit dětem vitamíny na imunitu z lékárny? Určitě ne hned od narození, tím byste nevyvinutému imunitnímu systému mohli ublížit. Vhodný čas pro tento krok nastává až ve chvíli, kdy dítě oslaví své první narozeniny. Jedním z doplňků stravy, vhodných pro takto malé děti, je například Terezia Baby Imun. Předpis lékaře na něj nepotřebujete a dětem navíc chutná.