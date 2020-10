Jednoduchý způsob, jak posílit imunitu, se může zvrtnout v cestu k nákaze

Ovoce a zelenina jsou pro naše tělo prospěšné, obsahují vitamíny, minerální látky, vlákninu… Měli bychom je proto konzumovat v dostatečném množství a naše tělo nám za ně určitě poděkuje například zvýšenou imunitou. Zvlášť v této době si ale také musíme uvědomit, že kupované ovoce může být i zdrojem nákazy a podle toho se k němu také musíme chovat. Vždyť ze země původu až po pokladnu obchodu projde mnohýma rukama, které mohou být kontaminované.

Oloupat, ale opatrně

Jak správně očistit ovoce a zeleninu, které si přineseme z obchodu domů? U těch druhů, které se loupou, je to jednoduché, i když i tady je nutné dodržet základní pravidla. Se slupkou se zbavíme i nechtěných virů. Ani to ale samozřejmě není stoprocentní, a proto bychom i před loupáním měli ovoce nebo zeleninu pečlivě omýt. Při loupání se totiž ruce a případně i nůž dotýkají jak potenciálně kontaminované slupky, tak i již oloupaného kusu. Přenos je tedy možný i tímto způsobem. Zvlášť lidé z rizikových skupin by si tedy na způsob, jakým se zbavují slupky ovoce, měli dávat pozor. Zelenina, kterou vaříme, je pak samozřejmě nezávadná.

Důkladně omýt

Jestliže budeme jíst ovoce i se slupkou, bude to také správné rozhodnutí, pokud jej omyjeme. Podle některých odborníků stačí tekoucí voda a následně důsledné otření jednorázovou papírovou utěrkou. Jiní, jako například docent Timothy Newsom z univerzity v Sydney, ale doporučuje důkladnější postup. Podle jeho výzkumů viry mnohem spolehlivěji odstraní omytí mýdlem, případně přípravkem na mytí nádobí, u něhož se počítá s možnou konzumací stopového množství i z hůře opláchnutého nádobí, a nebude tedy dělat problémy při zažívání. Při mytí ovoce bychom ale neměli používat kartáček, protože bychom mohli slupku poškodit a viry by se tak dostaly i pod její povrch.

Vzpomeňme na jaro

V jarních měsících, když se nová nemoc šířila po celém světě, jsme se koronaviru báli, bez řečí jsme nosili roušky, v obchodech i rukavice, na mnoha místech jsme dodržovali rozestupy. Lidé, kteří se nechovali ohleduplně, byli terčem kritiky. Dnes se ale často bohužel zdá, jako by podzimní a v naší republice mnohem silnější vlnu způsoboval jakýsi jiný, prakticky neškodný koronavirus. Zvykli jsme si, to ale neznamená, že s sebou nenese nebezpečí, kterému bychom se měli bránit, hlavně v zájmu rizikových skupin. Proto jistě není žádný problém ovoce dobře omýt.

