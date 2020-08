Kořen šišáku je základem čínské medicíny. Má blahodárný vliv na cévy, ničí také rakovinové buňky

Vynikajícím příkladem může být rostlina šišák bajkalský. Většinou se jedná o roční nebo víceleté rostliny, které dorůstají do výšky 5 až 100 cm, někdy vyrůstají z oddenků nebo hlíz, mnohdy jsou žláznatě chlupaté. Lodyhy jsou u nich přímé, jednoduché nebo rozvětvené. Listy vyrůstají přisedle nebo s řapíky. Čepele mají tvar oválný, kopinatý až podlouhlý, přičemž disponují celistvým nebo mělce ozubeným okrajem.

Květy jsou pyskaté a vyrůstají jednostranně v párech nebo také jednotlivě z úžlabí listenů. Kalich je krátký a dvoupyský, na hořejším pysku má miskovitý šupinovitý výrůstek. Dvoupyská koruna, s dlouhou trubkou většinou vytočenou nahoru, má modrou, bílou, fialovou nebo růžovou barvu. Spodní pysk koruny je trojlaločný, horní jednoduchý je vypouklý a tvoří přilbici.

Tyčinky jsou čtyři, přičemž přední pár je delší než ten zadní, oba přiléhají k hornímu pysku. Svrchní semeník je tvořen dvěma plodolisty, blizny mají plochý nebo kulovitý tvar. Po odkvětu se horní pysk kalichu zvětší a kryje plody, než dozrají a vypadnou, což jsou čtyři hnědé nebo černé chlupaté tvrdky, které vždy obsahují po jednom semeni.

Šišák je rozsáhlý rod bylin, které souhrnně patří do čeledi hluchavkovitých.

Zázrak se nachází v kořenu

Právě tam se nachází látka, která patří do skupiny bioflavonoidů. Jsou to vlastně flavonoidy s biologickým účinkem a někdy se jim také přezdívá vitamín P. Jsou známé pro své antioxidační účinky, navíc mají kladný vliv na lidský organismus, zvláště pak na cévy. Fungují i proti některým druhům viróz.

Vědci zjistili, že mimo to disponují také schopností ničit lidské rakovinové buňky, přičemž ty zdravé nechají netknuté. Při testech na zvířatech bioflavonoidy ze šišáku dokázaly zastavit růst nádoru, díky čemuž svitla naděje, že by se jednou mohly dát používat i na léčbu rakoviny u lidí.

Tyto látky jsou samozřejmě všeobecně známé, ale ty z kořenů šišáku jsou trochu odlišné, jelikož ve své chemické struktuře neobsahují OH hydroxylovou skupinu. Většina bioflavonoidů je v laboratořích syntetizovaných pomocí látky, které se řiká naringenin. Ten má právě zmíněnou OH skupinu a neexistuje žádný enzym, který by tuto skupinu z chemické struktury odboural, jako to přirozenou cestou dokáže šišák bajkalský, na což přišli profesoři z britského Norwiche.

Velký lékařský potenciál

Ve spolupráci s čínskými vědci se následně ukázalo, že rostlina tento výjimečný bioflavonoid produkuje. Prokázalo se, že účinným enzymem je v tomto případě chrysin. Vypadá to, že se tento biosyntetický mechanismus v kořenech šišáku objevil teprve nedávno a odlišuje se od procesů, které se odehrávají v listech nebo květech.

Poznání tohoto procesu pomůže produkovat daný bioflavonoid v laboratořích ve velkém množství. To následně pomůže ke zkoumání jeho lékařského potenciálu. Tato rostlina se už po dlouhé tisíce let používá v čínské medicíně a nyní by tak mohla najít uplatnění i v její moderní odnoži.

Zájem o čínskou medicínu má v posledních letech vzrůstající tendenci a pokud by šišák zapříčinil revoluci v rámci léčby rakoviny, tak samozřejmě bude i nadále pokračovat. Vše má ale svůj čas a ještě musí proběhnout spousta testů. Každopádně je skvělé sledovat, že se výzkumníci z celého světa snaží přijít na to, jak začít spolehlivě bojovat proti rakovině, na kterou stále neexistuje spolehlivý lék.

