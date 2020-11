Koronavirus mutuje, zjistila studie. Lékaři naznačili, co to pro nás znamená

Podle vědců jde o to, že zmutovaný virus má lepší schopnost pronikat do buněk. Článek, otištěný v recenzovaném časopisu mBIO, cituje Ilyu Finkelsteinovou, profesorku molekulárních biologických věd na Texaské univerzitě v Austinu a spoluautorku studie, která uvedla, že jde o náhodné genetické změny, které samotnému viru nijak neubližují, ale vyvíjejí tlak na náš imunitní systém.

Zmutované viry se prosazují

Zatímco podle výsledků studie byla v první vlně četnost napadení takto zmutovaným virem u pacientů 71 %, ve druhé vlně jde již téměř pouze o tento typ. Dnes je podle výzkumného týmu jasné, že mutace, označená jako D614G, se stala dominantní formou koronaviru na celém světě.

Mají výhodu před ostatními

Zmutované viry mají podle jedné z teorií schopnost mírně rychlejšího přenosu než viry bez mutace. Přirozený přírodní výběr pak logicky vede k tomu, že upřednostňuje snáze přenosné modifikace viru, což by bylo z pohledu přírody a samotného viru přirozené, nám to ale logicky přidělává starosti. Další lékaři prosazují myšlenku, že právě tato mutace byla tou, která přišla do Evropy a Ameriky jako první, a má tedy časový "náskok".

Nepůsobí větší problémy

Dobrou zprávou ale je, že zmiňovaná mutace nepůsobí u nakažených pacientů závažnější průběh onemocnění a navíc není odolnější proti vakcínám, vyvinutým proti původnímu viru ani dalším léčivům, podávaným nemocným lidem.

Vědci chtějí být o krok napřed

„Jak se virus šíří světem, dochází i k jeho mutacím, virus pokračuje v mutaci, když se šíří světem,“ řekla doktorka Finkelsteinová. „Jeho sledování v reálném čase, jako se to odehrává v naší studii, zajistí, že globální vakcíny a léčiva budou vždy o krok napřed.“

Mutace zatím nemají vliv na průběh onemocnění

Probíhající studie pokračují v průzkumu třetí vlny pacientů s covidem-19 a sledují, jak se virus adaptuje na boj s protilátkami produkovanými naším imunitním systémem. Zaznamenali celkem 285 mutací u tisíců infikovaných, ale zdá se, že většina z nich nemá významný vliv na závažnost onemocnění, což by mohl být - alespoň prozatím - pozitivní signál. Nikdo ale nemůže tušit, jaký bude další vývoj, kam se nemoc posune a jak moc bude virus schopen přizpůsobovat se novým podmínkám a našemu boji s ním.

