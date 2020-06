Krev je jako vzduch, potřebuje ji každý z nás

Není to jen nedávno proběhlý Světový den dárců krve, který nám připomíná, jak důležitou roli v našich životech krev hraje. Je to také celoroční potřeba nás všech, aby pro nás krev byla případně k dispozici. Nikdy totiž nevíme, kdy krev sami budeme potřebovat. Celoročně můžeme krev chodit darovat a ve Světový den dárců krve poděkovat těm, kteří v tom jsou s námi. Pokud se skutečně rozhodnete mezi tyto dárce zařadit, stát se prvodárcem a pravidelně krev darovat, společně zvyšujeme pravděpodobnost, že když budeme krev potřebovat my, tak bude k dispozici. Každý dárce krve je hrdina.