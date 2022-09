Lékařka radí, jak na lepší spánek. Nespavost je podle MUDr. Vikové velký zdravotní problém, hovoří i o vysokém tlaku

Každému z nás se čas od času stane, že místo spánku celou noc hledáme vhodnou spací polohu nebo se díváme do stropu, protože za žádnou cenu nemůžeme usnout. Pokud se to děje pouze občas, nejedná se o velký problém, z dlouhodobého hlediska jde ale o závažnou potíž, která může ohrožovat naše zdraví. Co všechno nám při nedostatku spánku hrozí?