Luštěniny mají blahodárný vliv na srdce i cévy. Obsahují však jednu nepříjemnou látku, která nám nedělá dobře

Jsou chutné (pro někoho), ale hlavně zdravé, což už platí pro všechny. Ale to nadýmání, že? Nicméně netřeba se obávat, když je konzumujeme s mírou. Luštěniny totiž zdaleka nejsou tak problematické, jak se může zdát.

Vhodné luštěniny

Pokud hledáte zdravé a lehce stravitelné luštěniny, pak byste měli zvolit například čočku, černé fazole, sójový sýr tofu nebo cizrnu. Odborníci radí, že by se čočka neměla kombinovat s cibulí. „Naopak vhodnou volbou pro luštěniny je třeba rýže. Ta má též zázračné účinky. Nekombinujte bílkovinu s jinou bílkovinou. Co se týče lepší stravitelnosti, stačí luštěninu rozmixovat na kaši či polévku,“ vysvětluje expert na výživu Daniel Komárek.

Namáčení ve vodě je nutnost

Určitě nepodceňujte přípravu, která spočívá v namáčení luštěnin, a to již den před vařením. Vařit by se pak měly v čerstvé vodě, do které můžete přidat například majoránku, kmín nebo kari. To by mohlo alespoň trochu potlačit nadýmání.

Luštěniny obsahují zdravé tuky, mnoho minerálních látek (draslík, hořčík, zinek, železo, vápník, měď), vitamíny – především B a E a velmi důležitou kyselinu listovou. Zároveň obsahují i ​​velké množství vlákniny.

Luštěniny mají jednu nepříjemnou látku, a tou jsou oligosacharidy. „Ty naše tělo neumí zcela strávit. Tím, že luštěninu na několik hodin namočíme do vody, můžeme snížit jejich obsah. Jsou totiž ve vodě rozpustné. Další způsob, jak zničit škodlivé látky, je nakličování. Klíčky se doporučuje jíst hlavně na jaře a v létě.“

Velký přísun bílkovin

Luštěniny jsou zdrojem rostlinných bílkovin. Mají dobrý vliv na naše srdce i cévy a mohou posílit funkci střev. „Umí ale i snížit cholesterol, krevní tlak a hladinu cukru v krvi. Zároveň patří mezi potraviny, které pomáhají v prevenci zhoubných nádorů,“ má jasno Komárek.

Podle čínské medicíny luštěniny posilují ledviny. Východní medicína je dokonce přesvědčena o tom, že pokud má jakákoliv rostlina tvar jako určitý orgán, pak je mu tedy prospěšná.

Vegani a vegetariáni jásají

Každý správný vegetarián nebo vegan luštěniny miluje a tvoří velkou část jeho jídelníčku. Dodávají jim totiž potřebné bílkoviny. „I diabetici by si měli dát občas nějakou tu fazoli. V žádném případě ale ne ty z konzerv. Nálev často obsahuje cukr. Luštěniny by si neměli odpírat ani lidé, kteří trpí na pálení žáhy.“

Jsou prospěšné i dětem?

Dětem do osmého měsíce by se luštěniny podávat neměly. Až s podáváním začnete, vyzkoušejte nejdříve červenou čočku, až poté fazole a cizrnu. „Samozřejmě je nezapomeňte dostatečně propláchnout. Někteří odborníci ale doporučují počkat až do jednoho roku,“ tvrdí Komárek.

S čím luštěniny kombinovat?

Luštěniny je vhodné kombinovat s listovou a zelenou zeleninou, bylinkami, šťávou z citronu, kyselým zelím. „Vegetariánům se doporučuje kombinace s obilovinami, neboť se tyto potraviny dobře doplňují. Vyvarujte se dezertů či syrového ovoce hned po luštěninových jídlech.“

