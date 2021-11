Nemoc, která drtí lidské orgány: Může postihnout každého, vyléčit ji neumíme, říká lékař a popisuje příznaky

Umíte si představit, že by vás téměř doslova svírala vaše vlastní kůže tak, až by to působilo obrovskou bolest? Dýchání nebo úsměvy jsou pro člověka běžné. Pro pacienta se systémovou sklerodermií však jde o velmi traumatizující a bolestivé zážitky. Autoimunitní onemocnění jim způsobuje tuhnutí tkání, čímž poškozuje kromě kůže i vnitřní orgány.