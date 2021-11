Opravdu příjemný způsob boje proti podzimní depresi: Vyzkoušejte několik možností a bude vám líp

Pokud bychom si chtěli dát něco dobrého na zlepšení nálady, většinu z nás asi jako první napadne čokoláda. Jistě, to je jedna z možností, ale i tady bychom měli dobře vybírat. Za prvé je nutné, aby šlo o dobrou čokoládu, tedy o takovou, na které si skutečně pochutnáme. Už jen ten nápad o něco lepší pocity. Pak samozřejmě začnou působit v čokoládě obsažené látky, jako je fenylethylamin nebo flavonoidy, které tělu pomohou potlačit přicházející “depku”. Problém ale může přijít později - po takové terapii je někdy složitější postavit se na váhu a neupadnout zpět do smutku. Proto je ještě lepší využít k boji proti depresím další účinné potraviny, které navíc kromě nervové soustavy uvítá i celé tělo. Jaké to jsou?

Ovesné vločky a celozrnné potraviny

Jednou z možností jsou třeba ovesné vločky. Oves je obilovina, která je pro tělo víc než prospěšná, a to i díky obsahu vitamínů skupiny B nebo kyseliny pantothenové či listové. Podobných pozitivních účinků nejen na nervovou soustavu se dočkáme také od pšenice špaldy nebo merlíku čínského. Je ale potřeba konzumovat potraviny vyrobené z celozrnné mouky, abychom mohli využít i látky, které obsahují obaly každého takového zrna.

Zelená je dobrá

Nemusíme ale jíst jen ty správné obiloviny, pro pomoc se můžeme obrátit také k zelenině. A tady mnohdy platí (i když ne pouze), že čím zelenější, tím lepší. A tak bychom měli do svého jídelníčku rozhodně zařadit třeba brokolici, kapustu, špenát nebo i zelí. Právě listová zelenina obsahuje poměrně značné množství kyseliny listové - jak také jinak… A kyselina listová je pro správnou funkci a odolnost nervové soustavy velmi důležitá.

Barvy pro dobrou náladu

Nemáte rádi zelenou? Pak možná právě vám udělá radost hned několik výrazných barev, které pomohou posílit nervy a navíc jsou pro většinu lidí i chutné. Můžeme sáhnout po červené paprice, fialových borůvkách, žlutém banánu nebo oranžovém pomeranči. Každá z těchto potravin přinese tělu svůj díl pomoci v boji proti podzimní (a nejen té podzimní) depresi.

Něco pro milovníky masa

Pokud by se mohlo z předchozích řádek zdát, že se k dobré náladě dopracujeme jen s pomocí zeleniny a dalších rostlin, nebyl by výčet úplný. Příroda ve své nekonečné moudrosti nezapomněla ani na masomily, kteří si bez pořádného kusu masa neumí svůj život představit. Činnost nervové soustavy tak rozhodně podpoříte také červeným masem nebo mořskými plody. Snad i proto jsou jižní národy po této stránce poněkud odolnější.

Práce nemá nohy, do rána neuteče

Kromě správně zvoleného a vyváženého jídla ale mají odborníci i další rady, které pomohou zlepšit náladu snad už ve chvíli, kdy na ně pomyslíme. Rozhodně je důležité dobře, dostatečně a kvalitně se vyspat. Na spánek bychom neměli nikdy zapomínat, žádná práce nestojí za to, abychom kvůli ní zanedbávali odpočinek, který tělo tolik potřebuje. Většina úkolů docela v klidu počká do rána a navíc pak budou mnohem rychleji hotové.

Sluneční lékárna

Dalším a rozhodně neméně důležitým momentem v boji proti depresi je dostatek slunečního záření. A tak jakmile venku vysvitne sluníčko a pokud je to jen trochu možné, utíkejte ven. V tomto ročním období jsou sluneční paprsky celkem vzácností, a tak by byla škoda propást byť jen jeden jediný. Slunce dokáže náš mozek a nervový systém doslova nabít.

Když jste smutní, usmívejte se

Další radou, která funguje a každý si to může sám na sobě vyzkoušet, je úsměv. Tak schválně - zkuste se usmát nebo dokonce nahlas zasmát, i když vlastně nemáte proč. Už jen samotný výraz, pro který musíme zapojit ty správné svaly, dokáže téměř divy. A co teprve, když se usmějeme na lidi na ulici a oni nám to oplatí. Svět je hned o něco hezčí. Ano, začátky takové terapie jsou těžké a pokud máme špatnou náladu, jistě se jen málokomu chce smát. Ale schválně si to můžete vyzkoušet - opravdu to funguje!

Zdroj: wikipedia, psychologytoday

