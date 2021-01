Pečeť na stoličky je dobrá ochrana před kazem. Čištění zubů však nenahradí

Pečetění stoliček není rozhodně náhradou za čištění zubů. Pokud se však zub dítěti správně zapečetí do dvou, maximálně tří let od jeho prořezání do ústní dutiny, významně klesá výskyt zubního kazu v zubních rýhách v porovnání s nepečetěnými zuby.