Potraviny, kterými se můžete předávkovat: Tuňák není vhodný pro těhotné ženy, růžičková kapusta ovlivňuje srážlivost krve

Existují potraviny, které je nutné konzumovat v rozumné míře a ne se jimi cpát od rána do večera. Překvapivě se jedná o naprosto běžné potraviny, které konzumujete často a rádi. S mírou byste měli jíst například růžičkovou kapustu, mrkev, tuňáka nebo pít černý čaj.

S čajem to nepřehánějte

Pokud jste milovníky každodenního čaje o páté, tak si to příště rozmyslete. Nadměrné pití černého čaje není úplně vhodné a předávkování jím by mohlo mít katastrofické důsledky pro vaše ledviny. V lepším případě by mohlo dojít ke vzniku ledvinových kamenů, v tom horším k jejich selhání. Černý čaj totiž obsahuje oxalát, chemikálii, která v nadměrném množství ledviny poškozuje. Maximum jsou tedy čtyři šálky denně a není dobré doporučenou dávku pravidelně překračovat.

Růžičková kapusta má vliv na srážení krve

O růžičkové kapustě jste nejspíš slyšeli, že je neskutečně zdravá a nabitá antioxidanty a vitamíny. Jenže je také plná vitamínu K, který podporuje srážení krve. Denně bychom tak měli sníst maximálně čtyři hlavičky růžičkové kapusty. Předávkování by mohlo být nebezpečné především pro osoby, které užívají léky na srážení krve.

Nezežloutněte po mrkvičkách

Jste milovníci mrkviček a každý den tuhle sladkou zdravou zeleninu plnou betakarotenu chroupete? Pak si dejte pozor, abyste se tímto důležitým antioxidantem nepředávkovali. Sice dokáže chránit pokožku před UV zářením, ale také vám může pokožka pěkně zoranžovět. Nejvíce na dlaních, kolenou a chodidlech.

Tuňák není vhodný pro těhotné

Všude slyšíme, jezte ryby, jsou zdravé. Ne však pro těhotné ženy. Takový tuňák, makrela nebo mečoun mají ve svých tkáních metylrtuť. Rtuť je velmi toxická a při dlouhodobé konzumaci způsobuje poškození mozku, ledvin i nervové soustavy. Dle lékařských doporučení by měl člověk vážící 70 kilogramů konzumovat dvousetgramovou porci tuňáka jednou týdně.

Sojovka je plná soli

Sojová omáčka je plná soli, proto se její nadměrná konzumace nedoporučuje. Když je totiž v krevním oběhu soli nadbytek, tělo začne ve snaze snížit ji odčerpávat vodu z orgánů. Následná dyhratace může organismus nenávratně poškodit a v krajních případech způsobit i smrt.

