U některých profesí jsem pro povinné očkování. Buď to pracovník akceptuje, nebo ne, říká epidemiolog Maďar

Čísla nakažených covidem rostou, vláda bude řešit, zda uvede do praxe povinné očkování některých profesí. „Pokud vyhláška projde, nastane právní chaos a soudy se budou potýkat s přívalem žalob,“ vyjádřili se pro Reflex renomovaní právníci.

Platilo by, že se musí povinně očkovat zaměstnanci ve zdravotnictví a sociálních službách a studenti připravující se na práci v těchto oborech, policisté a městští strážníci, vojáci z povoláni i v aktivní záloze, hasiči včetně dobrovolných sborů a lidé pracující u zpravodajských služeb.

Zdravotníci mají vycházet z medicíny, ne z fám

Jak to vidí vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar? „Nejsem zastáncem povinnosti tohoto očkování, v podstatě to není vynutitelné,“ řekl pro Čtidoma.cz. Podle něj není správní řízení a jednorázová pokuta 10 000 korun dostatečnou motivací. „A i kdyby to ti lidé ignorovali, stát přece nebude posílat na seniory exekuce.“

Odborník zároveň připouští, že u některých profesí, včetně zdravotníků, si ale povinnost očkování představit umí. „Jednak by ti lidé měli vycházet z medicíny založené na důkazech, a ne z fám na internetu a jednak zdravotníci mají před nástupem do práce povinné očkování už teď, a nebyl s tím nikdy žádný větší problém. Buď to ten pracovník bude akceptovat, nebo ne. Je to jeho volba. I když to bude mít dopad na jeho zaměstnání, je to z pohledu daného jedince řešitelné,“ doplnil Maďar pro Čtidoma.cz.“

Válek chce změnu

Ministr Válek od začátku nástupu do funkce prohlašuje, že vyhlášku, kterou mu zanechala předchozí vláda, upraví. Babišův kabinet totiž rozhodl, že se od března budou povinně očkovat všichni lidi starší 60 let. Jak to nakonec dopadne, bude jasné ve středu.

Vláda zároveň projedná i možné prodloužení účinnosti pandemického zákona do konce srpna 2023 a návrh ministra školství Petra Gazdíka na zvýšení počtu dnů ředitelského volna o dalších deset dnů.

