Povinné očkování nestačí, nemoci jako záškrt či černý kašel se vracejí. Lékař vysvětlil, kdo je nejvíc v ohrožení

Povinné očkování má smysl, ale není navěky. Tím spíš, že některé nemoci, proti kterým nás jako děti lékaři očkovali, mohou ohrožovat člověka i v dospělosti. Například pokud trpí nějakým chronickým onemocněním. To potvrzuje i praktický lékař z Prahy MUDr. Michal Lazák a doplňuje: „Na povinné očkování v dětství navazuje v dospělém věku pouze přeočkování proti tetanu každých 10 až 15 let, které je i plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění.“ Jak je to ale s ostatními nemocemi? A poskytuje očkování z dětství celoživotní ochranu?

Povinné očkování není na celý život

„S přibývajícím věkem se přirozená obranyschopnost organismu snižuje a tělo se hůře vyrovnává s infekcemi. Řada infekčních onemocnění, která by pro mladého a zdravého člověka nebyla život ohrožující, může mít zejména pro astmatika či jinak chronicky nemocného nebo staršího pacienta velmi závažný průběh,“ říká Lazák. Kromě toho nás podle něj protilátky z očkování v dětství nebo dokonce překonání samotné nemoci nemusí chránit po celý život. „Například v případě černého kašle (pertuse) dochází k poklesu protilátek již 3 až 12 let po očkování, v případě záškrtu (difterie) je to po 10 letech. Člověk se tak stává k těmto nemocem opět vnímavý.“

Některá z onemocnění se u nás začínají navíc objevovat navzdory účinným očkovacím programům. „V případě černého kašle tvoří děti v současné době pouze třetinu pacientů a jeho výskyt se v posledních letech zvýšil zejména u osob starších 65 let a u osob s chronickým plicním onemocněním.“

Poruchy vědomí a další problémy

„Lidé trpící astmatem či chronickou obstrukční plicní nemocí jsou obecně náchylnější k respiračním infekcím, a to v důsledku chronického zánětu a destruktivních změn dýchacích cest, způsobených jejich chronickým onemocněním. Současně dlouhodobá léčba kortikosteroidy stabilizujícími chronický zánět dýchacích cest vede k oslabení funkce slizničního imunitního systému,“ upozorňuje MUDr. Michal Lazák. Tito lidé pak podle lékaře mají v případě onemocnění černým kašlem vyšší pravděpodobnost vzniku komplikací v podobě těžkého zápalu plic, rozvoje srdečního a respiračního selhání, dehydratace a selhání ledvin, zhoršení celkového stavu včetně poruch vědomí, dezorientace, inkontinence apod.

„Dalším závažným onemocněním, rovněž postihujícím dýchací systém, je i záškrt, který způsobují bakterie produkující nebezpečný toxin. Na záškrt umírá v průměru 5 až 10 % pacientů, ale až 20 % dospělých nad 40 let.“

Očkování kombinovanou vakcínou

Nejúčinnějším způsobem prevence těchto onemocnění je podle lékaře očkování v dospělosti. „Termín je přitom vhodné spojit s pravidelným očkováním proti tetanu a nechat se očkovat kombinovanou vakcínou obsahující očkovací látky proti tetanu a také proti černému kašli a záškrtu. V současné době se doporučuje očkovat touto vakcínou alespoň jednou v dospělosti.“

Zažádat o kombinovanou vakcínu proti tetanu, černému kašli a záškrtu je možné u praktických lékařů nebo v očkovacích centrech. Od letošního roku většina zdravotních pojišťoven svým pojištěncům na tuto vakcínu finančně přispívá.

