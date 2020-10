Předčasné šediny jako příznak vážné nemoci: Šedé vlasy mohou mít dokonce i děti

Nejviditelnější známkou stárnutí jsou právě naše šediny. Faktem ale je, že přibývá i velmi mladých lidí, kteří pár šedých vlasů vyřeší barvením. Barva ale neodstraní příčinu.

Nedostatek vitamínu B12

Podle lékařů jde velmi často o špatnou výživu. Zešedivět ale může i dítě, což nejčastěji způsobuje nedostatek vitamínu B12 nebo porucha při vstřebávání tohoto důležitého vitamínu v organismu. Doporučená denní dávka je 2,4 mg.

Další vhodný vitamín, který by mohl zneškodnit volné radikály, tedy látky, které způsobují vnitřní poškození organismu a urychlují proces stárnutí, jsou vitamíny C a E. Mezi nejlepší zdroje vitamínu C patří listová zelenina, citrusy a celá zrna. Pomoci by mohla i absence cigaret.

Vitamín B12 se všeobecně vyskytuje především v potravinách živočišného původu, jako jsou mléčné výrobky a vejce. Pro vegany mohou být jeho zdrojem nutriční kvasnice, rostlinná mléka, snídaňové cereálie, mořské řasy, pšeničné klíčky, houby a sója.

Barvení vlasů

Důležité je myslet na to, abyste co nejvíce ušetřili pokožku od chemických látek. Kromě toho také kadeřníci radí, abyste do své stravy zahrnuli vitamínové doplňky s enzymy, které stimulují pigmentaci ochlupení i vlasů a zpomalují stárnutí. Šedé vlasy jsou hlavně důsledkem ztráty melaninového pigmentu. A zdravý životní styl včetně vhodné stravy je jedním z nejdůležitějších preventivních opatření proti tomuto problému.

První šedivý vlas

Obvykle se první šedivý vlas ukáže mezi 20. až 30. rokem. V ojedinělých případech se může vyskytnout už v patnácti. I na konci "dvacítky" můžou být vlasy sněhobílé. Většina lidí má kolem 50 let šedivou polovinu vlasů.

Muži začínají šedivět kolem třicítky, ženy v průměru o pět let později. Šedivění vlasů způsobují buňky ve vlasových koříncích, melanocyty, které produkují barvící pigment. Během let začínají pracovat nepravidelně, pomaleji a někdy produkci melaninu úplně zastaví. Jde opravdu o výjimečné případy, kdy se podaří zachovat původní barvu po celý život.

Šedý vlas jako varovné znamení

Věk, vliv životního prostředí a nemoci. To jsou tři nejvýznamnější činitelé, které způsobují šedivé vlasy. Rozdíly jsou dané i pohlavím a rasou. Afroameričanky jsou například rychleji šedivé než Indoevropanky. Předčasné šedivění nám může napovědět i to, že není něco v pořádku. Třeba s naším srdcem nebo štítnou žlázou.

Říká se, že člověk může zešedivět i ze stresu. Podle odborníků je to ale nepravděpodobné, dodnes to žádné výzkumy nepotvrdily. S předčasným šedivěním se v minulosti setkali i Židi v nacistických koncentračních vyhlazovacích táborech kvůli podvýživě a celkově velmi zlé životosprávě.

Vlasy nešediví, ale šedivé rostou

Mnoho lidí si myslí, že vlasy nejdříve narostou a poté zešediví. To je ale nesmysl. Vědci přišli na to, že vlas už šedivý roste. Než vyroste jeden takový vlas, trvá to většinou jeden až tři roky. Pokud jste tedy u kořínků nalezli náznak prošedivění, může vám být útěchou, že ještě minimálně rok bude trvat, než zešediví úplně. A ani poté není důvod ke truchlení, šedivé vlasy můžete zakrýt nějakou překrásnou novou barvou. A šedá je dokonce trendy, takže žádnou paniku.

Jaká barva zabírá?

Jsou typy lidí, terým šedá barva vyloženě sluší, a tak není důvod vlasy barvit na hnědo či odbarvovat na blond. Vždy se říkávalo, že šediny jsou projevem moudrosti. Ať už je to pravda, či nikoliv, můžete šedou hlavu prostě jen oživit a zdůraznit. Existují kvalitní šedé a stříbrné odstíny, které barvu podtrhnou. Kromě toho existují speciální přípravky a šampony, které zbaví šedivé vlasy nažloutlého nádechu a dodají jim potřebný lesk.

Pokud se ale rozhodnete přeci jen šediny "zneškodnit", obecně se doporučuje použít o stupeň světlejší barvu vlasů, než jste měli zamlada. Výrazná tmavší barva se většinou hodí jen do určitého věku. S věkem se totiž nemění jen kvalita vlasů, ale i barva vlasů a pokožky. Pokožka zesvětluje, ztrácí pružnost a lesk. Tmavá barva vlasů pak vypadá ostře a nepřirozeně. Pamatujte však, že barvení patří do rukou odborníků, kteří poradí ohledně výběru barvy či vhodného střihu.

