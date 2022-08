Rakovina plic zabije drtivou většinu těch, u nichž se objeví. Lékaři hovoří o prvních příznacích i o tom, co je nejdůležitější

K vyšetření vyzývají pneumologové v regionu u příležitosti Světového dne rakoviny plic, který připadá na 1. srpna. „Plicní karcinom je onemocnění, které pokud se zobrazí na rentgenu nebo se projeví klinickými potížemi, bývá nejčastěji již v pokročilém stadiu, kde již není možná radikální léčba. Pacienty je proto důležité vyšetřit včas a zachytit nádor ve fázi, kdy jej lze operativně odstranit,“ říká MUDr. Pavlína Kopecká z plicní ambulance v Brandýse nad Labem.

„Ve spolupráci s praktiky se proto snažíme co nejvíce pacientů z rizikové skupiny motivovat k preventivnímu vyšetření, které by nám v případě nálezu pomohlo s rakovinou včas a účinně bojovat,“ vysvětluje.

Rakovinu plic odhalují příliš pozdě

Samotná prohlídka je podle MUDr. Kopecké naprosto bezbolestná – pacient v plicní ambulanci absolvuje rentgen a spirometrické vyšetření, následně od lékaře dostane žádanku na nízkodávkové CT a objedná se na toto vyšetření na akreditovaná radiologická pracoviště k tomu určená. V Praze k nim patří například FN Motol nebo Všeobecná fakultní nemocnice. „Pokud vyšetření na CT nic neodhalí, naplánujeme další kontrolu za rok, případně pokud vyšetření není průkazné, doporučí radiolog kontrolu dříve. V případě, že rakovinu vyšetření odhalí, předáváme pacienta k dovyšetření a stanovení další léčby příslušným specialistům,“ říká MUDr. Kopecká.

Každý rok podle ní v Česku onemocní přibližně 6 500 lidí a asi 5 400 na karcinom plic zemře. „Rakovina plic je nemoc, která zabije drtivou většinu těch, u nichž se objeví. Zákeřnost nemoci spočívá v jejím "tichém" postupu, nebolí, a lidé s už jasnými příznaky k nám přicházejí pozdě. V 85 % případů již nelze nádor operativně odstranit. Osm z deseti nemocných tak umírá zbytečně,“ vysvětluje prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS) ČLS JEP. Středočeský kraj je podle dat z roku 2018 co do výskytu rakoviny plic v ČR průměrný, proto odborníci vidí velký prostor pro zlepšení.

Od programu si slibují úspěch

„Cílem programu včasného záchytu je objevit nádor ve fázi, kdy je ještě operovatelný a můžeme jej zcela odstranit. Těch je v současnosti asi 15 %, doufáme však, že by se toto číslo díky programu mohlo zvednout až na 50 %,“ říká MUDr. Marcela Koudelková z Národního screeningového centra (NSC) ÚZIS ČR. To koordinuje celý program a spolupráci praktických lékařů, pneumologů a radiologů.

„Zatím pozorujeme značnou ochotu pacientů se do programu zapojit. A i když přijdou z vyšetření s negativním výsledkem, snažíme se je odradit od dalšího kouření. To už je pro řadu z nich výrazně složitější,“ doplňuje prim. MUDr. Ivana Čierná Peterová, předsedkyně Sekce ambulantních pneumologů ČPFS. Co přesně ty, kteří se zařadí do programu, čeká, ukazují plicní lékaři ve videu, které je na webu https://prevenceproplice.cz. Na něm jsou k dispozici veškeré informace o programu – jak pro pacienty, tak pro lékaře.

Zdroj: prevenceproplice.cz

