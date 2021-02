S afty se dá zatočit jednou provždy. Spouštěčů může být několik, viry za to ale nemohou

Spouštěčů aftů může být hned několik. Tím hlavním je nejspíše slabá imunita, ovšem může to být také příliš ostrá či nepadnoucí plomba, tvrdý zubní kartáček, ale také stres nebo nedostatek vitamínů. V horším případě to pak může být i vážnější nemoc organismu.

Afty naštěstí nejsou přenosné na druhého člověka, což je celkem paradoxní vzhledem k tomu, že třeba takový opar, který se také tvoří na ústech, je. Pokud je ale zrovna máte, bezesporu není vhodné se líbat a obecně je důležité dodržovat základní hygienická pravidla.

Jak se poznají?

Vcelku jednoduše. Pokud ucítíte v ústech nepříjemnou bolest a uvidíte v ní menší i větší rudě zanícené skvrnky, pak je to zcela jasné. Sužovat můžou sliznici dutiny ústní klidně i tři týdny a přináší velmi často až palčivou bolest.

Trpí na ně primárně ženy, ovšem obecně mladí lidé do třiceti let. Afty patří vůbec k nejvíce častým zánětlivým onemocněním úst. Někdo je zažil jednou, dvakrát, dalším ale přinášejí problémy dlouhodobě. Vůbec nejčastěji je můžeme nalézt na jazyku nebo na dásni. Samy o sobě nejsou nebezpečné, ovšem jsou nepříjemně bolestivé a velmi obtíženě se s nimi jí i mluví.

Odvar ze sušených borůvek je velmi osvědčenou formou léčby aftů. Výplach dutiny ústní by se měl provádět ideálně každou hodinu. U hodně malých dětí je dobré potírat ústa pomocí vaty namotané na špejli. Pro výrobu odvaru použijte dvě čajové lžičky sušených borůvek, které budete vařit ve 150 ml, a to po dobu pěti minut, následně nechte asi deset minut louhovat a sceďte.

Pokud vás postihne aft a nezbavíte se ho za kratší dobu, než jsou dva týdny, pak je důležité najít si čas a navštívit lékaře, který pomůže s volbou optimálního druhu léčby. Pokud máte lehčí druh aftu, pak většinou stačí babské rady a vhodně zásobená lékárnička. Když je to ale horší, je třeba navštívit zubaře, protože se může stát, že máte třeba špatně sednoucí plombu.

Co na ně platí?

Hlavní zbraní je samozřejmě imunita a tu je potřeba co nejvíce posílit. Velmi efektivní jsou multiminerální přípravky, které obsahují dostatek vitamínů B a C. Vhodná je i syrová cibule, jelikož má antiseptický účinek. Podobně funguje i česnek. Doporučuje se také kloktání šalvěje, jelikož má protizánětlivé účinky a pomáhá s hojením.

Hned jak jen to bude trochu možné, vraťte do svého jídelníčku ovoce, zeleninu, ryby a další hodnotnou stravu. Samozřejmě, pokud je konzumace podobného jídla příliš agresivní a irituje afty, tak ještě nějaký ten den počkejte.

„Důležité je nepoužívat dráždivou (pálivou a hrubou) stravu, používat dezinfekční výplachy, pomáhat si vitamínem B (B-komplex) nebo potírat afty jemným růžovým roztokem genciánové violeti a vyhnout se fyzické zátěži,“ doporučuje MUDr. Martina Šinclová ze Schill Dental Clinic Praha.

Důležitý je i výběr kartáčku

Ač se to zdá jako naprosto jednoduchá věc, tak výběr kartáčku na zuby je někdy alchymie. Někomu více sedí tvrdší, někomu měkčí. Pro všechny majitele ale platí jedno. Je důležité pečlivě dodržovat ústní hygienu, čistit si zuby dvakrát denně a v ideálním případě také používat i dentální nit a mezizubní kartáček.

Zapomínat by se nemělo ani na ústní vody. V rámci zubních past by se měla volit ta, která má přírodní složení a neutrální pH. Po vyléčení aftů by měla být samozřejmostí výměna zubního kartáčku za nový, stejně tak je třeba postupovat u všech pomůcek, které používáte k zubní hygieně.

