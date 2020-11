V boji s rakovinou se můžeme svěřit přírodě jen do určité míry. Pak už je to šarlatánství

V první řadě je třeba si uvědomit, že nádorová onemocnění vznikají plíživě a nenápadně. Vlastně i bezbolestně. Člověk nemá pocit, že by se s ním dělo něco zvláštního. Proto je třeba klást velký důraz na prevenci. Zkrátka naslouchat svému tělu a neignorovat, pokud nám dává znamení, že se něco začíná dít.

Pozor na podvodníky

Existuje spousta "zaručených" způsobů, jak nejrůznějším druhům rakoviny předcházet nebo je pak dokonce léčit. Spousta těchto "rad" jsou jen pokusy, jak vytáhnout z nešťastných lidí peníze. Obecně platí, že zkoušet by se mělo jen to, co už na někom zafungovalo a osvědčilo se. A samozřejmě - kdo má sebemenší známku podezření, měl by jít okamžitě k lékaři, ne k samozvanému léčiteli.

Ale to už jsme ve fázi, kdy se zřejmě "něco děje". Stejně důležité je zaměřit se na dobu dávno předtím a problémům pokud možno předcházet. Jednou z věcí je psychika každého člověka. Ne nadarmo se říká, že víra hory přenáší. Když budete věřit, že jste zdraví, máte větší šanci tak opravdu zůstat. Velkou částí nemocí je strach a stres. Mysl je základem všeho.

Prevence je důležitá už od dětství. Studie potvrdily, že kolem šestého roku života pojme kůže nejvíc škodlivého ultrafialového záření, které následně ovlivňuje riziko rakoviny kůže po celý život.

Jste to, co jíte

Jen o kousek níže v žebříčku důležitosti je strava. Tam se dá udělat také hodně. Dobré je omezit maso, které zatěžuje střeva. Z mléčných výrobků vybírejte pouze ty, které střevo nezahlení a které obsahují důležité enzymy. Ve větším množství zařaďte do jídelníčku obiloviny a hlavně nahraďte živočišné bílkoviny rostlinnými.

Váš organismus potřebuje látky, o kterých jste možná neměli ani tušení. Selen, měď nebo zinek, to všechno pomáhá předcházet nádorovému onemocnění. Zejména zinek je látka, bez které se neobejdeme, protože působí na obrovské množství procesů, které se nám v těle dějí. Takže krabí maso, ústřice, sardinky nebo třeba dýňová semínka jsou skvělou volbou.

Na správný chod červených a bílých krvinek je zase třeba kyseliny listové. Tu zaručí třeba ořechy, fazole, hrách, hovězí játra nebo kvasnice. Existuje i v podobě tablet, ale to se nedoporučuje zejména v dlouhodobém výhledu. Může pak totiž zasahovat do vstřebávání zinku, což by bylo hodně kontraproduktivní. Dbát je také třeba na pravidelné vylučování, které z těla dostává škodlivé látky. Na posílení látkové výměny fungují bylinné čaje.

Na zázraky nespoléhejte

Nikdo netvrdí, že když budete zdravě jíst a všechna pravidla poctivě dodržovat, rakovinou neonemocníte. Pokud to někdo říká, tak lže. Ale přírodní léčba v rozumné podobě je neškodná, to je třeba mít na paměti. Může vám maximálně pomoci, ne ublížit. A zdravým stravováním a vyváženým organismem snižujete nejen hrozbu rakoviny, ale i dalších těžkých nemocí.

A ještě pro vás máme jeden extra tip. A pozor, nejde o žádná rádoby "kouzla", ale ověřenou studii. Obyčejný aspirin zabírá nejen na bolesti hlavy nebo horečku, ale při dlouhodobém užívání chrání před mozkovou mrtvicí a dalšími nemocemi srdce a cév. Lékaři si všimli, že lidé, kteří užívali aspirin v malém množství každý den, umírali méně než jejich vrstevníci.

