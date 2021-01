V době pandemie se u žen zvýšil stres, u mužů altruismus

V době pandemie nového typu koronaviru se u žen zvýšil stres, u mužů se zvýšilo altruistické chování. Vyplývá to z mezinárodní studie, do které je zapojený Národní ústav duševního zdraví. Do studie se zapojilo přes 200 výzkumníků a 115 000 lidí ze 150 zemí. Cílem studie, která stále pokračuje, je získat informace pro preventivní a sociální programy zaměřené na pandemii covidu-19 a na další budoucí pandemie.