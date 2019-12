Zhoršený zrak může být závažným varovným signálem. Nepodceňujte ho, aby nebylo pozdě

S výběrem brýlí by měl vždy pomoci lékař. Sami to zvládneme těžko

Potřebujete brýle, ale chodit k lékaři se vám nechce? Někteří dokonce řeší „lékařské vyšetření“ vyzkoušením brýlí známého a pokud s nimi vidí lépe než bez brýlí, usoudí, že to jsou právě ty pravé. Potom už stačí dojít do drogérie, vybrat plus jedničky a problém je vyřešen. Opravdu?

Bez lékaře jde o risk

Kdy a kdo kupuje brýle bez lékařského vyšetření? Většinou jde o ty z nás, kteří se s vadou zraku teprve sžívají, lidé před padesátkou, kterým začíná dělat problém čtení, tedy ti, kteří přestávají dobře vidět na blízko. A na takové zákazníky jsou výrobci i prodejci brýlí bez receptu nejlépe připraveni. Jenomže právě taková rychlá pomoc se může do budoucna velice vymstít.

Zvláštní souvislosti

Při očním vyšetření nezjišťuje lékař jen počet potřebných dioptrií, ale soustředí se i na ostatní možné oční vady, jako jsou změny zakřivení rohovky - tak zvaný astigmatismus - a může odhalit i jiná onemocnění, zdánlivě nesouvisející se zrakem. Jde dokonce o tak závažné choroby, jako je cukrovka nebo syfilis nebo tuberkulóza. V lidském těle je zkrátka vše provázané, a tak se určitě nevyplatí návštěvu očního lékaře vynechat.

Není oko jako oko

Brýle, vyrobené na lince v továrně, mají vždy v obou sklech stejný počet dioptrií. Rozhodně ale není pravidlem, že je i pacientova vada stejná na obou očích. Často se stává, že lékař doporučí jiný počet dioptrií na každé oko, případně je nutné sklo speciálně upravit, s čímž si odborník v oční optice poradí, výrobci plastových brýlí v továrně s tím samozřejmě počítat nemohou.

Nejen na čtení

Nikde není psáno, že pacient potřebuje brýle jen na čtení, a jiné v drogerii nebo supermarketu zkrátka nekoupí. Je logicky chybou snažit se upravit zrak jen při čtení a na dálku jej nechat bez korekce. Vada se tak jen zhoršuje. Pokud začínáte pozorovat, že vám dělá problém například čtení informací na dopravních tabulích, není na co čekat. Jde nejen o zrak, ale dokonce i o život.

Jen na chvíli

Pokud již oční lékaři připustí využití levných brýlí zakoupených bez předpisu ve volném prodeji, jedná se opravdu jen o velmi omezené případy. Pokud je budete mít v kapse nebo v kabelce, abyste si mohli přečíst upozornění na úřadě nebo cenovku v obchodě, asi není nutné něco namítat. Rozhodně by ale neměly na očích zůstat o mnoho déle.

Riskovali bychom mnohem větší újmu na kvalitě zraku, než jakou hodnotu má úspora několika stokorun oproti brýlím, koupených na základě lékařského vyšetření a doporučení ve specializovaném obchodě, kde každému zákazníkovi navíc brýle upraví podle speciálních potřeb.