Barové židle - příjemné posezení u barového pultu

Tyto podnožky bývají nejčastěji kovové, důvod je prostý - jedná se totiž o odolný materiál, který vydrží i větší zátěž a nevadí mu ani případný pád židle, jenž v případě těchto židlí hrozí mnohem častěji než u běžných kuchyňských židlí. Navíc pokud mají barové židle podnožku chromovanou, stávají se univerzálním a vysoce trendy kouskem, neboť chromové barové židle se hodí do naprosté většiny starších i modernějších kuchyní. Setkat se lze nicméně i s plastovými či dřevěnými barovými židlemi.

Vítaným plusem je nastavitelná podnožka a sedák z kůže

Ať už se rozhodnete pro koupi jakékoliv barové židle, měla by být především pohodlná. Klidně si ji vyzkoušejte přímo v prodejně, až díky tomu totiž skutečně zjistíte, jestli vám vyhovuje tvar podsedáku a opěradla. Zároveň si ověříte, zda je barová židle dostatečně široká, aby vám nabídla příjemné posezení.

Rovněž se dívejte po barových židlích, které mají nastavitelnou výšku podnožky. Barové pulty jsou totiž různě vysoké a zakoupit si přesně takovou barovou židli, jež by pultu výškově odpovídala, bývá složité. Proto se poohlédněte zejména po těch židlích, které je možné výškově nastavit dle libosti, a to v rozmezí alespoň 20 cm. Stejně tak věnujte pozornost výběru kvalitního a pohodlného materiálu sedáku. Sázkou na jistotu je kvalitní eko kůže, levnějšími variantami jsou pak látkové a koženkové potahy podsedáku.

Barová židle by měla být těžší oproti běžným židlím, ne však příliš těžká

Stejně tak je potřeba věnovat pozornost při výběru i barvě sedáku, ta by v ideálním případě měla ladit k barovému pultu. Nejpopulárnější jsou barové židle v univerzálních barvách - černé, šedé či béžové. V neposlední řadě je dobré se zaměřit také na hmotnost židle. Ta by měla být dostatečně vysoká na to, aby se židle snadno nepřevrhla, což zvyšuje její bezpečnost, ale zároveň by neměla bránit ani jejímu snadnému přenášení.

V ideálním případě se tedy bavíme o hmotnosti někde mezi 6 a 8 kilogramy. Svou roli hraje pak samozřejmě i cena. Vzhledem ke kvalitě používaných materiálů jsou barové židle o trochu dražší než standardní kuchyňské židle, pro jejich nákup si připravte alespoň tisíc korun. K baru jsou ale naprostou nezbytností, která se vám odmění tím, že si díky ní budete moci užívat příjemného posezení u barového pultu.