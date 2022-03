Barvy v interiéru: Jaké jsou teď v módě?

Jak sladit barvy v interiéru? Držte se pravidla tří!

Ještě, než začneme se samotným přehledem, je potřeba zmínit jednu důležitou věc. Barvy jsou sice úžasná záležitost, ale sami dobře víte, že čeho je moc, toho je příliš.

Pokud chcete, aby to u vás doma vypadalo hezky, a nikoliv jako v cirkuse, dodržte pravidlo tří barev. Interiér rozhodně nemusí být pouze bílý a hnědý. Pokud to tak cítíte, sáhněte po výrazných, svěžích barvách. Kromě pravidla tří pracujte i s tím, co jednotlivé barvičky znamenají. Vše důležité se dočtete v článku jak sladit barvy.

Nyní se podíváme na trendy styly v bytovém designu a na barevné kombinace, které jsou pro ně typické. Připravte se, inspirace přichází!

Neutrální minimalismus a další severské styly

Mezi nejoblíbenější bytové styly současnosti patří severský minimalismus a hygge. Zatímco minimalismus je hodně strohý, s minimem dekorací, za to ale plně funkční a krásně vzdušný, hygge je o něco útulnější a zdobnější.

Pro oba styly jsou charakteristické přírodní materiály, a proto je jednou z hlavních barev většinou světle hnědá barva dřeva, ať už opracovaného a nalakovaného, tak neopracovaného, například ve formě špalků coby nočních stolků. Dále ratan a proutí.

Typická je také bílá, šedá a jemnější odstíny hnědé – od krémové, přes perleť a béžovou až po světle šedavou. Takto „strohý“ základ lze oživit jemnými pastelovými odstíny (meruňková, růžová atd.), které zakomponujete například ve formě dekoračních polštářků, plédů či tapet.

Surové barvy industriálního stylu

Neradi si věci komplikujete a hledáte jednoduchý, přesto zajímavý styl? Zkuste industriál! Ten má totiž říz. Industriální styl je jasný a na nic si nehraje. Nebojí se tmavších barev a neopracovaných materiálů. Typické jsou pro něj barvy kovu a skla, ale i betonu, plechu (například ve formě květináčů), šedých či červených kachliček a cihel.

Industriální styl si na dekorace nepotrpí, ale sluší mu květiny, které do prostoru vnesou svěží zeleň. Zajímavý efekt vytvoříte i tak, že do jinak strohého prostoru umístíte starý, barevný perský koberec, případně luxusní, pohodlnou sedačku. Vznikne pěkný kontrast, a navíc místnost zútulníte.

3 interiéry pro věčné romantiky

Minimalismus a surovost není nic pro vás? Potrpíte si na zdobný interiér a romantickou atmosféru? Pak zkuste některý z následujících stylů.

Provence. Styl, který se inspiroval atmosférou jižní Francie. Pro styl provence je typické bíle natřené dřevo v kombinaci s něžnou levandulovou, případně jinými pastelovými odstíny čalounění, dekorací či tapet. Setkáte se i s bílými obklady.

Pařížský styl, jinak také romantický styl. I pro něj jsou typické pastelové odstíny a jemné tóny bílé. Kromě růžové můžete sáhnout například po levandulové a mentolové. U romantického stylu hrozí, že se to přežene a interiér působí přeplácaně. Volány či textil s potiskem květin sice vypadají hezky, ale neměly by být úplně na všem. Když už chcete textilii se vzorem, pak se rozhodněte jen pro jeden kousek (závěs, povlečení atd.). A zbytek ať je v útlumu.

Rustikální styl. Velký hit posledních let. Známe ho ze starých chat a venkovských domů. Je typický dřevem a poctivou řemeslnou prací. Hnědé barvy dřeva doplňují tóny bílé a pastelové barvičky. A samozřejmě kov, ať už tmavý nebo světlý. Bytový textil bývá hodně barevný se vzory a potisky květin. Na výbavě by mělo být poznat, že už se nějakou chvíli používá, oprýskané dekorace s patinou jsou velkým plus.