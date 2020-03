Blíží se jaro, víte už, co si obujete?

Co byste tedy měli nosit, abyste byli in? Vybíráme pro vás ty nejlepší kousky z obchodů Deichmann a H & M, kde vás čekají výhodné Deichmann slevy a H M slevy.

Vsaďte na výrazné barvy a vzory

Top hitem jarní sezóny 2020 jsou barevné a zářivé kousky, které oživí váš celkový outfit. Vyberte si například barevné tenisky, ve kterých se budete cítit nejen trendy, ale zároveň i pohodlně. Nic nezkazíte ani výběrem metalických kousků - ať už mluvíme o vysokých přiléhavých botách nebo lesklých sandálkách na vysokém podpatku. No řekněte jen, nezamilovali jste se do těchto růžových metalických lodiček z obchodu Deichmann na první pohled? No a pokud chcete mít na nohách něco, co málokdo, vyberte si transparentní barvy nebo výrazné vzory. Květinový potisk, zvířecí vzory, různé výšivky, ale i tkaničky a třásně. Všechno je dovoleno.

Nezapomeňte ani na bílou

Že byste přece chtěli spíše něco nenápadnější? Neobávejte se. Boty v bílé barvě zůstávají nadčasovým kouskem, který bude mít stálé místo ve vašem botníku. Mohou to být pohodlné bílé tenisky, kotníkové boty či vysoké holínky, kterými dokážete vytvořit zajímavý kontrast, ale zároveň je jednoduše zkombinovat. Jako například tyto bílé kozačky s krokodýlím vzorem z obchodu H & M.

Elegance je stále v kurzu

Ať už do práce nebo na večerní setkání s přáteli - elegantními lodičkami nic nezkazíte. Ve svém botníku byste určitě měli mít alespoň jeden pár lodiček v černé nebo tělové barvě, které dokážete nejjednodušší zkombinovat. Jelikož základem trendů je pohodlnost, v módě jsou opět i tlustší podpatky. Když si tedy do vašeho botníku zabezpečíte takové černé kožené lodičky na blokových podpatcích z obchodu Deichmann, využijete je při jakékoliv příležitosti.A pokud chcete s módou kráčet ještě výraznější, vyberte si lodičky s kontrastní špičkou, které představil módní dům Chanel. A když už se více oteplí, vyměňte je za lodičky s odhalenými patami. Jsou výborné nejen v kombinaci s šaty či sukní, ale hodí se skvěle i ke kalhotám, dokonce ik džínovým.

Obujte si mokasíny

Jarní sezóna bude přát i pohodlným mokasínky. Mokasíny a LORDSY jsou totiž opět v kurzu. Tentokrát však v novém stylu - ozdobené dekoracemi či na nízkém podpatku, což navazuje na módu 90. let. Je to jasné, retro je totiž stále v kurzu. Vyberte si například takové lakované mokasíny na podpatku z obchodu H & M - určitě vám udělají radost.

Tak co, vybrali jste si? S našimi tipy budete (doslova) kráčet s módou.