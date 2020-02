Bylinky jsou receptem na dlouhý život. Jen musíte tu správnou zvolit v pravý čas

Se zdravým životním stylem jde ruku v ruce především kvalitní stravování. To by se mělo skládat z čerstvých surovin, ať už je to ovoce, zelenina či maso. Polotovary a průmyslově zpracované pochutiny raději vynechte. Jídelníček by měl být vyvážený, střídmý a pravidelný. Ideální jsou menší porce pětkrát denně. Snídaně je přitom základ, který není dobré vynechat. Díky ní se organismus nastartuje a vydrží fungovat celý den.

Sáhněte po rozmarýnu či jalovci

Také platí, že čím pomaleji jíte, tím lépe. Strava se snáze vstřebá, nezatěžuje žaludek a ve finále nemáte takový pocit hladu či těžkosti. Do zdravého jídelníčku zařaďte bylinné čaje, odvary z bylin nebo čerstvé bylinky, které můžete konzumovat při jídle i po něm.

"Dobrému trávení prospívá směs hořce žlutého, puškvorce, čekanky, máty a lékořice. Při pocitu překyselení žaludku je vhodné sáhnout po směsi pelyňku a hřebíčku. Správnou rovnováhu metabolismu cukrů a tuků pomáhá navodit jalovec, k pročišťování trávicího systému využijte rozmarýn a ostropestřec," radí bylinkářka Jarmila Podhorná, která se zabývá výrobou přípravků z rostlin.

Čaj z bylinek pomáhá například i na křečové žíly. Potřebujeme k tomu 1 lžíci pampeliškových listů, 1 lžíci řebříčku, 1 lžíci slézu, 3 dl vroucí vody. Bylinky přelijeme vařicí vodou a necháme deset minut louhovat. Poté přecedíme a můžeme pomalu pít. Tato kúra by měla trvat 6 týdnů.

Uklidnit spánek pomáhá třezalka

Pro zdravý životní styl je důležitý i kvalitní spánek, který regeneruje celý organismus a jeho funkce. Po odpočinku jsme tělesně i psychicky výkonnější a odolnější, ale také jím posilujeme imunitu, čímž utužujeme svůj celkový zdravotní stav. Dospělý člověk by měl spát v průměru osm hodin denně, školáci devět hodin a malé děti kolem deseti až dvanácti hodin za den.

Ovšem nezáleží jen na tom, kolik hodin prospíme, ale jak tvrdý a klidný je samotný spánek. "Jako pomocník pro navození nerušeného spánku se osvědčila třezalka, lípa a bakopa, které podporují duševní zdraví a relaxaci těla i mysli. Protistresové účinky má kozlík lékařský, který pomáhá zklidnit nervový systém a dopřát vydatný odpočinek. Před spánkem si můžete dát i zklidňující koupel z třezalky, levandule, meduňky a další směsi bylin, které pomáhají zrelaxovat organismus," vysvětluje Jarmila Podhorná.

Stačí se hýbat půl hodiny denně

Nedostatek pohybu se na lidském zdraví projevuje více, než se na první pohled může zdát. Zdvojnásobuje se jím totiž riziko kardiovaskulárních onemocnění. Sedavý způsob života navíc zapříčiňuje i další nepříjemné choroby, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, osteoporóza a samozřejmě i omezení pohyblivosti kostí a kloubů. Přitom se stačí aktivně hýbat alespoň třicet minut, děti pak nejméně hodinu denně.

Pohybové aktivity nemusejí být náročné. Prospěšná je například procházka v lese, chůze do schodů, pomalá jízda na kole nebo plavání. S intenzitou cvičení roste fyzická kondice, snižuje se tělesná hmotnost a v neposlední řadě stres. Právě ten často bývá inspirací pro novoroční předsevzetí.

"Zklidnění mysli prospívá například levandule. Vhodná je také tinktura z maralího kořene, která se využívá při posílení adaptačních schopností při stresu. Ve vypjatých situacích se vyplatí dopřát si i relaxační koupel nebo použít bylinný sprej na podporu nervového systému," doporučuje Jarmila Podhorná.