Po čem Češi touží: V roce 2020 chtějí více utrácet za cestování a zábavu, jinde zase výdaje omezí

Začátek roku vždy svádí k plánování a odhadům. Za co chtějí Češi utrácet své peníze v roce 2020? Pokud jich tedy budou mít nazbyt, protože ekonomika začíná zpomalovat, daně se zvyšují a ceny u nás rostou téměř nejvíce z celé Evropské unie. Ale nechme teď stranou politiku, Andreje Babiše i Miloše Zemana a podívejme se na to, za co bychom rádi zvýšili své výdaje.

Cestování, ideálně spojené se zážitky. To je něco, co Češi chtějí

Chceme se bavit, to je zvláště v dnešní době základní lidská potřeba. A také poznávat jiné kultury a země. Zejména mladí lidé už mají dveře do světa otevřené dokořán, netrpí ani žádnými předsudky či "děsy", které si starší generace mohla přinést z dob minulého režimu. Reprezentativní průzkum české populace realizovaný agenturou Incomind na konci roku 2019 ukázal, že více chceme letos utrácet hlavně za cestování, zážitky a volnočasové aktivity.

Zábava a cestování

Hned 21 % Čechů plánuje dát do poznávání vlasti i cizích zemí více finančních prostředků. Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce se k tomuto kroku chystají obyvatelé Prahy, pro někoho možná alespoň na zdvihnutí obočí je fakt, že stejnou potřebu jako metropole hlásí i Zlínský kraj.

Devatenáct procent populace plánuje bavit se mimo svůj domov, zde jsou na prvních příčkách Jihomoravský kraj a Praha. Zároveň 17 % lidí přiznává, že více peněz investují do času tráveného doma. Nejvíce to bude zřejmě u Jihočechů, zahanbit se však nenechají opět ani Pražané, kteří jsou jen těsně druzí. Více výdajů za zážitky a zábavu můžeme očekávat u mladších lidí, zejména u studentů. Ovšem dobře čitelné je to u všech věkových kategorií až do 45 let.

Více utratíme za nábytek

Když se podíváme na to, jak budou Češi utrácet za zboží, už to takový nárůst není. Samozřejmě realita může být nakonec jiná, vše jsou jen odhady a plány. Podle nich si šestina lidí pořídí nový nábytek a z domácího rozpočtu tak "odteče" více než v roce uplynulém. Ovšem je třeba také dodat, že nezanedbatelná část populace v tomto segmentu počítá s nižšími náklady. Což má samozřejmě logiku, zrovna nábytek je věc, kterou nepořizujeme každý rok.

Větší zisky mohou očekávat prodejci bot a oblečení (jde jak o běžnou, tak i sportovní módu). Plány utrácet více jsou evidentní zejména u mladých lidí do pětadvaceti let. Celá populace pak nejspíš vydá více za výrobky pro dům, zahradu a domácnost.

Za mobily utratíme méně

Kde naopak pšenka příliš nepokvete, je technologické zboží. Většina Čechů totiž plánuje "ubrat" v nákupech mobilních telefonů, počítačů i další elektorniky. Tady to "kazí" hlavně ženská část populace. Což ovšem nemusí znamenat nic závratného, tahouny v této oblasti jsou dlouhodbě muži.

Pánové i dámy ale zřejmě stále mají větší a větší potřebu se o sebe starat a být krásní. Což je samozřejmě dobře, péče o sebe sama by měla být jednou z hlavních položek. Takže obchodníci poskytující služby osobní péče a péče o fyzickou i psychickou kondici "na buben" nepřijdou. A jak se asi dalo očekávat, většími konzumenty zde budou ženy.