Čočka jako recept na štěstí i plnou peněženku. Dejte si dnes alespoň trochu, třeba to opravdu funguje

Dnešní oslavy jsou však stále něčím zcela odlišným, než na co byli lidé zvyklí. Silvestr byl historicky spojený s oslavami saturnálií a s oslavami nového roku ve starověkém pohanském Římě. Církev doporučovala, aby věřící seděli doma a přemýšleli nad sebou a svými blízkými. Jak vzdálené od toho, co se děje v současnosti.

Na noční hodování se připravovalo zejména maso. První den nového roku pak nesměla na stole chybět čočka jako znamení hojnosti. Tato tradice se zachovala a je úplně jedno, kolik jí sníte. Vlastně se dá říct, že čím více, o to budete bohatší. Naopak se vyhýbejte drůbeži, aby vám neuletělo štěstí. Stejné je to s králíkem nebo zajícem, to by zase mohlo utéct.

Čočka na kyselo s vařeným uzeným

Čočku propláchněte pod studenou tekoucí vodou a nasypte do misky. Zalijte vodou asi dva centimetry nad čočku a nechte hodinu až dvě trochu nabobtnat. Vodu slijte a čočku nasypte do hrnce. Přidejte bobkový list, sůl a zalijte tak, aby hladina vody byla asi tři centimetry nad ní. Přiveďte k varu a velmi zvolna zpola zakryté vařte přibližně hodinu, až čočka změkne.

Na čočku: 400 g čočky,

1 lžička soli, 2 bobkové listy,

1 cibule, 1 lžíce sádla, 1 lžíce hladké mouky, 4–5 lžic octa,

1 lžička cukru. Na maso: 1 kg uzeného masa, 500 g hovězích kostí, 2 mrkve, 1 petržel,

1 cibule, 3 kuličky nového koření, 3 kuličky černého pepře

Mezitím oloupejte a nadrobno nakrájejte cibuli a rozpusťte sádlo v malém kastrůlku. Přidejte cibuli a na středním plameni chvíli duste, dokud nezměkne. Zasypte ji moukou a ještě asi minutu intenzivně míchejte, aby se mouka osmažila a vytvořila jíšku pro pozdější zahuštění. Odstavte stranou a nechte vychladnout.

Jakmile je čočka uvařená, slijte zbývající vodu a zachyťte ji. Bobkový list odstraňte. Část horkého vývaru přilijte ke studené jíšce a metličkou rozmíchejte. Přilijte i zbytek, přiveďte k varu a nejméně pět minut povařte. Nezapomínejte míchat, zahuštěné věci se s oblibou přichytávají na dno kastrůlku. Omáčku vraťte k čočce a promíchejte. Dochuťte postupně octem, to znamená po malých lžičkách, a přitom ochutnávejte. Pak totéž zopakujte s cukrem, případně ještě osolte.

Mrkev a petržel oškrábejte, cibuli oloupejte. Všechno maso i kosti opláchněte pod studenou tekoucí vodou a vložte do hrnce. Zalijte vodou tak, aby bylo akorát ponořené, přidejte zeleninu, koření a přiveďte k varu - jen velmi mírnému, sotva znatelnému. Vzniklou pěnu odstraňujte a vařte 75 minut.

Vyndejte uzené maso na talíř a nechte ho zakryté chvíli odpočinout. Po deseti minutách slijte uvolněnou šťávu zpět do vývaru, maso nakrájejte na plátky a můžete ho podávat s čočkou a chlebem. Hovězí kosti ještě touto dobou nejsou zcela provařené, takže pokud si chcete připravit silnější vývar, nechte všechno další dvě hodiny pozvolna vařit.

Na polévku: 200 g čočky, 1,5–2 l vody, 2–3 stroužky česneku, celerová nať, sůl, majoránka, 70 g másla nebo sádla, 3 vrchovaté lžíce hladké mouky na jíšku, 200 g uzeného masa.

Čočková polévka

Čočku vsypeme do studené vody a přivedeme k varu, vodu slijeme a znovu zalijeme asi 1,5 litru vody. Uvaříme doměkka, přidáme utřený česnek, celerovou nať a osolíme.

Umícháme světlou jíšku, rozředíme ji studenou vodou a za stálého míchání nalijeme do polévky. Přidáme majoránku a nakrájené uzené maso nebo klobásu. Ještě důkladně povaříme.

Zapečená čočka s jáhly

Čočku propláchneme a na několik hodin namočíme do studené vody. Poté ji uvaříme do poloměkka a přidáme k ní jáhly, které nejprve předtím dvakrát spaříme vařicí vodou. Společně dovaříme doměkka.

Na zapečenou čočku: 200 g čočky, 200 g jáhel, 1 velká cibule, 100 g sádla, mletý pepř, sůl, majoránka, drcený kmín.

Nakrájenou cibuli osmažíme na sádle a vmícháme ji s prolisovaným česnekem, mletým pepřem, drceným kmínem a solí do směsi čočky a jáhel. Vše promícháme. Pekáček vymastíme sádlem, naplníme připravenou směsí a ve vyhřáté troubě zapečeme asi 25 minut při 180 °C. Jako přílohu můžeme podávat chléb nebo bílé pečivo či nakládanou zeleninu.

