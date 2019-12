Cukroví na poslední chvíli. Nebojte se, stihnete všechno, času je ještě dost

Možná jste si v návalu stresu a pracovních povinností před koncem roku ani neuvědomili, jak rychle se blíží Vánoce. Nebo třeba jen opravdu neradi pečete vánoční cukroví. Je úplně jedno, proč ještě nemáte připravené všechno, co k Vánocům prostě patří. Dá se to ještě dohnat - a možná se bude i tchýně divit, kolik druhů jste letos zvládli…

Vánoce jsou svátky, které si chceme prožít všichni v klidu a pohodě. Zatímco rodina se už dívá na pohádky, maminky často stojí v kuchyni a připravují další a další druhy cukroví, aby byl jejich výběr o Štědrém dnu co nejpestřejší. Když ale maminka nestíhá, není problém jí nabídnout pomoc. Bude to stát půl hodiny času a to určitě za její radost stojí. I děti mohou vyrobit třeba kokosové nebo oříškové kuličky.

Kokosové kuličky za půl hodiny

50 - 100 - 150, to jsou míry, podle kterých bez problémů a opravdu rychle vyrobíme vynikající kokosové kuličky. 50 gramů mletých piškotů, 100 gramů rozpuštěného ztuženého tuku a 150 gramů kokosu smícháme se dvěma lžícemi zavařeniny podle chuti vaší rodiny. Z tohoto materiálu uděláme kuličky, které nakonec obalíme v kokosu - a je hotovo. Kolik času výroba takového cukroví zabere? Určitě ně o moc víc, než půl hodiny.

Ořechové kuličky ze Salka

Dalším rychlým cukrovím, které bude nejen během chvíle hotové, ale také tak rychle z mísy zase zmizí, jsou kuličky ořechové. Ani ty nezaberou při výrobě více než několik desítek minut. Stačí v míse smíchat plechovku Salka s 250 gramy mletých ořechů a polovinou balíčku mletých piškotů. Do tvořených kuliček můžeme „schovat“ lískový oříšek a pokud si budeme chtít trochu pohrát s konečnou podobou cukroví, je možné kuličky namočit do čokoládové poledy a obalit ve zbytku mletých oříšků nebo v barevných cukrových ozdobách.

Čokoládové košíčky

Je pravda, že čokoládové košíčky vyžadují trochu více trpělivosti, na druhou stranu ale není potřeba žádné velké kulinářské umění. Na jejich výrobu potřebujeme jen koupenou čokoládovou polevu, kterou po rozehřátí vymažeme malé papírové košíčky na cukroví. Dáme přitom pozor, aby košíčky držely tvar - můžeme raději použít dva v sobě. Necháme vychladnout a zopakujeme. Vznikne tak pevná čokoládová opora pro jakoukoliv náplň. Nejjednodušší je ale naplnit čokoládové košíčky oříškovým nebo čokoládovým krémem, které jsou běžně k dostání téměř v každém obchodě. Když jej doplníme mandlí nebo úlomky lískového oříšku a posypeme vánoční cukrovou ozdobou, můžeme si být jistí, že sousedi takové kousky na stole určitě mít nebudou.

Rumové hrudky

Ani na tento druh rychlého vánočního cukroví nemusíme studovat vysokou školu. Potřebovat budeme jen balíček piškotů, 100 gramů kakaa, 150 gramů moučkového cukru a 200 gramů másla. Protože se jedná o rumové hrudky, nesmíme samozřejmě zapomenou na rum - podle chuti a také podle konzistence hmoty. Stejně jako u všech předchozích receptů přichází na řadu smíchání všech surovin a z výsledné hmoty lžičkou vykrajujeme nepravidelné hrudky, které můžeme buď prohlásit za hotové nebo je ještě obalit ve strouhaném kokosu. Pokud obalíme jen polovinu vyrobených hrudek, máme v tu chvíli hned dvoje vynikající cukroví…

Místo hodin času jen trocha kreativity

I kdybychom zůstali jen u těchto druhů cukroví, jejich drobnou obměnou vykouzíme množství různých variací (můžeme je polít světlou nebo tmavou čokoládou, obalit v kokosu nebo oříšcích - a nebo je nechat jen tak). To všechno za jedno odpoledne, a ještě zbydo dost času na příjemnou procházku. Takže s chutí do toho, všechno stihnete. Klidné Vánoce!