Dárek k Vánocům? Jedinečná kniha "F1 Greats!"

Stále ještě váháte, co pořídit svým blízkým pod stromeček? Kniha "F1 Greats" je skvělou volbou. V Praze ji nedávno pokřtil dvojnásobný mistr světa F1 Mika Häkkinen, publikace nabízí něco, co tu ještě nikdy nebylo. A jestli máte doma dceru, ničemu to nevadí, právě naopak. Pan Daniel Barč má knihu právě pro svou šestnáctiletou dceru Evu.