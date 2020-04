Jak je na tom v současné situaci doprava ve městě?

Doprava ve většině českých měst dnes funguje v omezeném režimu. V případě hromadné dopravy je potřeba dodržovat hygienická nařízení – vstup pouze se zakrytým nosem a ústy. Mnoho lidí se ale hromadnou dopravou bojí cestovat a raději jezdí autem. Co vás na silnicích čeká?

Koronavirus změnil lidem návyky, a to platí i pro řidiče

Doprava ve většině českých měst dnes funguje v omezeném režimu. V případě hromadné dopravy je potřeba dodržovat hygienická nařízení – vstup pouze se zakrytým nosem a ústy. Mnoho lidí se ale hromadnou dopravou bojí cestovat a raději jezdí autem. Co vás na silnicích čeká?

Navzdory tomu, že mnoho lidí stále nechodí do práce a jsou doma s dětmi nebo mají nařízenou karanténu, je na silnicích přiměřené množství aut. Mnozí, kteří se běžně do práce dostanou hromadnou dopravou, se jí v současné chvíli raději vyhýbají a jedou autem. A i když nových aut se bohužel moc neprodává, o ta současná se pořád musíme starat – přezutí, výměna oleje, servis, pohonné hmoty i pojištění. Na rozdíl od přezutí ale vyřídíte povinné ručení online i z domova.

Jak to vypadá ve městech?

Současná situace v dopravě ve městech hlásí úbytek aut na cestách. Někde je dokonce posunutý i čas dopravní špičky, která se za běžné situace na cestách tvoří ráno a odpoledne, kdy lidé jezdí z práce a do práce. Koronavirus jednoduše změnil lidem návyky, a to platí i pro řidiče. Mnozí pracují z domu, jsou zavřené restaurace, kavárny i velká obchodní centra. To všechno má vliv na snížení počtu aut ve městech. Lidé vycházejí jen v nejnutnějších situacích, například na nákup.

Poklesy v počtu aut jsou značné i podle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Tady rapidně ubylo dlouhých kolon a doprava je klidnější. Proč je řidičů ve městech málo? Tisíce lidí, kteří do měst dojížděli za prací, zůstávají doma. A i ti, kteří ve městech bydlí, často pracují z domu. Navíc k tomu pomohlo i to, že z letiště neproudí davy turistů.

Veřejná doprava s omezením

Veřejná doprava stále funguje, i když v omezeném režimu, a některé spoje byly zrušeny. Všeobecně pro veřejnou dopravu, resp. Pro cestující veřejnou dopravou, platí pravidla: vstup pouze se zakrytým nosem a ústy. V mnoha městech stále platí také zákaz nástupu předními dveřmi u řidiče. Omezil se také počet spojů a autobusy či tramvaje využívají prázdninový řád.

Opatření ve vlakové dopravě

Co se vlaků týče, mezinárodní spoje jsou zastaveny úplně. Vnitrostátní vlaky jsou rovněž utlumeny. Zájem o vlakovou dopravu se snížil a i tady se přijala opatření: jízdenku už ve vlaku nekoupíte, mnohdy je upraven i rezervační systém, aby byly dodrženy rozestupy. Cestování ale jinak není omezeno a vlakem můžete cestovat v klidu. Samozřejmě v odůvodněných případech (do práce, k lékaři atd.).

Kdy se zase podíváme za hranice?

Využívání veřejné dopravy, a to jak ve městech, tak i mimo ně, není omezeno. Stále ale zůstává v platnosti, že vaše cesta musí být odůvodněna, ať už to je cesta do práce, k lékaři, nebo na nákup, či za rodinou. Vlaky také stále fungují, vždy se ale před cestou podívejte na aktuální jízdní řád. Mnoho spojů bylo redukováno.

Cestovat za hranice dnes už můžete. Má to však svá pravidla:

Při návratu se musíte prokázat maximálně 4 dny starým negativním testem na Covid-19 .

. Pokud nemáte test, musíte jít po návratu do 14denní karantény .

. Zda se do dané země dostanete, jaká tam jsou pravidla i to, jak se dostanete zpět, leží na vašich bedrech. Informace nicméně naleznete také na stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Výjimka týkající se karantény po návratu i testu platí pro řidiče kamionů, pro lidi cestující z důvodu návštěvy lékaře a pro ty, kteří za hranicemi nebyli déle než 24 hodin.