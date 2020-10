Jak na ucpaný nos? Zapomeňte na spreje, nejlepší jsou éterické oleje

Právě závěr podzimu přináší velmi často lidem různá nachlazení, trable s rýmou a také nepříjemné chřipky. Člověk něco podobného chytí a vlastně ani neví jak, kdy a kde. Díky tomu může člověka navíc postihnout také kašel, ucpaný nos, bolesti hlavy a samozřejmě ruku v ruce s tím i špatná nálada.

Pokud už máte dost všech léků, které vám nabízejí v lékárně, máme pro vás ucházející řešení. Velmi zajímavou alternativou totiž mohou být i éterické oleje, které zatím nejsou až tak příliš známé. Díky vonné lampě ale můžete během chladných dní spojit příjemné s užitečným.

Nejen uvolnění nosu

Jelikož esence mají farmakologický účinek, tak jsou i dezinfekční, antiseptické a odhleňující, což je samozřejmě naprosto ideální kombinace během prochladnutí. Éterické oleje jsou obecně vonné látky, které se získávají chemickými procesy destilace vylouhováním nebo vytlačením z květů, listů, kůry, dřevin nebo živic rostlin.

Olej pro děti s ucpaným nosem a kašlem

50 ml mandlového oleje smíchejte s 5 kapkami tymiánového oleje, 2 kapkami levandulového a 3 kapkami kajeputovy silice. Směs následně natřete na hrudník nebo krk dětí.

Esence jsou koncentrované, pro malou flaštičku se velmi často zpracovává i tuna surovin, hlavně pak v případě květinových olejů. To, co z toho vyjde, je vlastně něco podobného, jako je bylinkový čaj, ale vlastně jen pro nos a daleko více intenzivní. Během pití čaje putují rostlinné látky do krve přes žaludeční sliznici, v případě olejů se to odehrává přes nosní sliznici.

Vonná lampa

Právě ta je nejjednodušší a nejběžnější formou použití éterických olejů, doporučuje se ale použít také difuzor, což je pro oleje, které jsou citlivé na teplotu, bezesporu nejšetrnější způsob. Vůně je ale klidně možné také aplikovat přímo na kůži. Doporučuje se smíchat tzv. nosní olej například s mandlovým a touto směsí potřít hrudník nebo chodidla. Pokud na místo přiložíte ještě termofor, pak se celý účinek znásobí.

Další možností, a to hlavně pro děti, nicméně i dospělé, je vana. Pokud ale máte esence, které nejsou rozpustné ve vodě, je třeba je před použitím smíchat se šlehačkou nebo s medem. Výhodou je také výsledek ve formě jemné pokožky.

Vana pro děti a dospělé

5 kapek kajeputovy silice smíchejte s dvěma polévkovými lžícemi medu nebo 100 ml šlehačky, směs potom přidejte do koupele. Oleje nejsou rozpustné ve vodě, takže případně tuk poslouží jako tzv. nosní olej.

Které vůně pomáhají během prochladnutí?

Nejvhodnější jsou bezesporu ty, které obsahují mentol. Právě mentolové vůně, jako je například eukalyptus nebo máta, mohou však být pro malé děti až příliš silné. Doporučuje se tedy tyto vůně vmasírovat přímo do pokožky, miminkům, kterým ještě není alespoň rok, pak spíše potřít krk.

Obecně se nedoporučuje přidávat do 50 ml tzv. nosního oleje více než pět kapek toho éterického. Dětem, kterým je více než rok, se ale může podobná dávka klidně i zdvojnásobit. Směs dokáže pomoci nejen našim ratolestem, ale i nám, dospělým. V tomto případě je nejlepší aplikace přímo pod nos.

Podobné pohrávání s oleji je samozřejmě hodně zábavné, nicméně stejně, jako tomu je u ostatních domácích prostředků, je třeba najít únosnou hranici. Pokud se příznaky prochladnutí po čase nezmírní, pak je třeba bezesporu navštívit svého lékaře.

KAM DÁL: Rady pro seniory: Říjnové bylinky, které vám pomohou udržet pevné zdraví.