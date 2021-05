Jak ušetřit peníze za elektřinu? Řešením je "noční proud"

Je klidně možné, že momentálně za elektřinu platíte více, než musíte. Existuje ale distribuční sazba známá jako „noční proud“, díky které se dá výrazně ušetřit. Plýtvání nákladů za energie tak můžete dát definitivní sbohem.

Kdy máte nárok na nízkou sazbu?

Noční proud není jen v noci. Možná by nebylo od věci si vysvětlit, co vlastně distribuční sazba stanovuje. Stručně řečeno vám určuje, kolik zaplatíte za elektřinu a za jakých podmínek. To, jestli máte, nebo nemáte nárok na nízkou distribuční sazbu neboli noční proud, ovlivňuje druh a počet vámi používaných elektrospotřebičů.

Dříve se nízkému tarifu říkalo "noční proud", protože vám šetřil peníze jen v noci. Dnes už tomu tak není, přesto je tento pojem natolik vžitý, že se stále používá. Ovšem když si dnes pořídíte nízký tarif, samozřejmě šetříte i ve dne.

Pokud vlastníte bojler, elektrické topení (například elektrokotel, podlahové vytápění, přímotop...), tepelné čerpadlo k vytápění domácnosti, elektromobil či akumulační nebo hybridní vytápění, máte nárok na dvoutarifní (nižší) distribuční sazbu. Rozdíl mezi touto a jednotarifní sazbou je, že se váš tarif mění z vysokého na nízký a vy tak ušetříte hodiny proudu denně!

Znáte svého distributora?

Nízký tarif se přepíná pomocí hromadného dálkového ovládání (HDO), které ho automaticky přepne na levnější podle časů spínání. Tyto časy spínání HDO jsou rozdělené podle distributorů elektřiny, svůj čas spínání najdete, společně s podrobnými podmínkami tarifu, zde.

Každý z nás má distributora neboli dodavatele elektřiny. Který z distributorů elektřiny je ten váš, si můžete ověřit na webu podle vašeho odběrového místa na mapě.

Pokud jste zjistili, že máte nárok na nižší tarif a máte zájem ušetřit, můžete se okamžitě přihlásit k nižší sazbě on-line právě teď. Šetřit tak začínáte prakticky okamžitě.