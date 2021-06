Jak vybrat nejvýhodnější pojištění auta? Využijte praktické srovnání nabídek na internetu

Pojištění auta

Správně sjednané pojištění auta dokáže v případě havárie či jiného problému výrazně pomoci. Nemusíte totiž řešit případné výdaje na opravu. Pokud si sjednáte havarijní pojištění, kryjete se před škodami na vlastním vozidle i v případě, kdy jste viníkem nehody. Z toho důvodu jde o pojištění vhodné především pro novější či obecně dražší vozidla, u kterých mohou být opravy opravdu nákladné. Aby však mohlo pojištění správně sloužit, musíte si zvolit tu nejlepší nabídku a vědět, kolik budete muset platit v rámci každoroční platby.

Vypočítejte si výši havarijního pojištění

Cena havarijního pojištění se odvíjí od mnoha různých parametrů. Vliv hrají vaše zkušenosti za volantem, model vozidla i jeho stáří či případné havárie, kterou jste způsobili v minulosti. Pro nejlepší představu, kolik vlastně zaplatíte a jaké jsou aktuální nabídky, vyzkoušejte výpočet havarijního pojištění. Pomocí jednoduché kalkulačky získáte přehled nabídek, které splňují zadané parametry. Z nich se následně rozhodnete pro takovou, která vám vyhovuje nejvíce. To může být v praxi nejlevnější varianta či možnost s více výhodami zahrnutými rovnou v ceně.

Nezapomeňte na praktické doplňkové služby

Výhodné havarijní pojištění může obsahovat nejrůznější doplňkové služby. Ty by se měly doplňovat s tím, co nabízí vaše povinné ručení. V praxi tak můžete mít pojištěnou například srážku se zvěří, poškození vozidla přírodními vlivy, nebo si lze připojistit čelní sklo, které může poškodit i taková drobnost, jako je odražený kamínek. Hodit se může také rozšířenější varianta asistenční služby, která se hodí nejenom při nehodě, ale také při poruše na automobilu.

Vyberte si nejvýhodnější nabídku

Ale pozor, nejvýhodnější nabídka nutně nemusí být ta, u které vidíte nejnižší cenu za roční pojištění. Důležitý je poměr ceny a nabízeného výkonu, což v případě pojištění auta znamená například výši pojistného plnění či doplňkové služby, které se mohou v případě potřeby rozhodně hodit. Dále by mohlo být dobrými kritérii pro výběr i zkušenosti jiných klientů v dané pojišťovně. Na druhou stranu je dobré dát na vlastní dojem a vyzkoušet si, kde vám to bude vyhovovat. Díky praktickému online srovnání pojištění máte totiž dost velkou šanci, že se do černého trefíte hned na první pokus a s vybraným pojištěním budete maximálně spokojeni.