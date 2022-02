Jak vybrat správný ETF

Burzovně obchodované fondy (ETF) jsou mezi domácími investory oblíbené díky svým nízkým poplatkům (ve srovnání s podílovými fondy), pohodlí, zabudované diverzifikaci, automatickému vyvažování a likviditě. Investoři si totiž mohou vytvořit globálně diverzifikované a riziku odpovídající portfolio pouze s jedním ETF, pokud si to přejí.

Burzovně obchodovaný fond je sdružená investice s akciemi nakupovanými a prodávanými na burze. ETF může obsahovat akcie, dluhopisy, komodity nebo jejich směs. Největší ETF jsou stále zpravidla extrémně nízkonákladové fondy, které pasivně sledují široký index akciového nebo dluhopisového trhu.

Novějším trendem v investování je rozmach sektorových a tematických ETF, které dávají investorům více možností, jak sestavit své portfolio ETF. Tyto produkty mohou sledovat jakýkoli sektor, odvětví nebo typ aktiv, od blockchainové technologie po čistou energii a vesmírné inovace.

Vzhledem k tomu, že je nyní k dispozici více než 1 100 ETF, je však snadné pochopit, jak mohou investoři trpět analytickou paralýzou, když jde o výběr správných produktů pro jejich potřeby a cíle. Vysvětlím vám tři jednoduché způsoby, které vám pomohou vybrat vhodný ETF, a také dva faktory, které můžete bez obav ignorovat.

Poznejte své potřeby

Než začnete lovit produkty pro sestavení svého portfolia, udělejte krok zpět a zhodnoťte své možnosti a toleranci k riziku. Jaký je váš věk, časový horizont a zkušenosti s investováním? Jste konzervativní, umírněný nebo růstově orientovaný investor? Jak vám vyhovují krátkodobé výkyvy cen? Hledáte výnos nebo celkový výnos? Toto cvičení vám pomůže určit vhodný mix aktiv mezi akciemi a dluhopisy.

Dále se rozhodněte pro investiční strategii. Pasivní investování znamená přijímat tržní výnosy investováním do ETF nebo podílových fondů, které pasivně sledují široké tržní indexy. Aktivní investování znamená najmout si profesionálního správce fondu, který bude rozhodovat o tom, které investice nakoupit nebo prodat za prostředky uložené ve vašich ETF nebo podílových fondech. Někteří investoři volí smíšený přístup, někdy nazývaný "core and explore", kdy většinu svých prostředků investují pasivně a zároveň uplatňují aktivnější přístup s menším procentem svého portfolia.

Jakmile určíte vhodný mix aktiv na základě své tolerance k riziku a rozhodnete se pro přístup k investování, můžete přejít k výběru produktů.

Způsoby výběru správného ETF

Na nákladech pro investory hodně záleží, a to je jeden z hlavních důvodů, proč ETF našly ohlas u DIY investorů - v průměru mají ETF tendenci účtovat výrazně nižší poplatky než srovnatelné podílové fondy.

Náklady sice nejsou jediným hlediskem, ale měly by být na prvním místě vašeho seznamu. Vycházejte z předpokladu, že při porovnávání podobných fondů mají ty s nižšími poplatky tendenci dlouhodobě překonávat fondy s vyššími poplatky. Pak přejděte k dalším faktorům.

Americký ekonom a nositel Nobelovy ceny Harry Markowitz řekl: "Diverzifikace je známá jako jediný bezplatný oběd v investování." Investoři mohou snížit své riziko rozložením svých investic do různých tříd aktiv, jako jsou akcie a dluhopisy, ale také do mnoha odvětví a zeměpisných oblastí. To má zásadní význam pro dlouhodobý úspěch, protože nevíme, které investice budou v budoucnu dobře fungovat. Tím, že držíme různá aktiva v různých regionech, se snažíme zlepšit své výnosy a zároveň snížit riziko.

Při porovnávání podobných ETF zvažte výběr toho, který sleduje širší a diverzifikovanější index. Například "total market" americký akciový ETF může držet 4 000 akcií, zatímco ETF sledující index S&P 500 pouze 500 akcií.

ETF nabízejí investorům skvělý způsob, jak vytvořit diverzifikované investiční portfolio. Výběr správného ETF z více než 1 100 může být jako orientace v minovém poli. Naštěstí mohou investoři zúžit výběr tím, že budou hledat nízké náklady, širokou diverzifikaci a malou chybu sledování, přičemž mohou bezpečně ignorovat další faktory, jako je tržní cena a objem obchodování.