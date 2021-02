Jak vybrat ten správný vysavač do domácnosti

Cena je samozřejmě důležitá, ovšem není to jediné, nač se soustředit. Pokud víte, že máte k dispozici určitou finanční částku, pak je vhodné vybírat vysavače právě z určité cenové kategorie. Kartami však může zamíchat i způsob, jak chcete vysavač používat. Možná někdy zjistíte, že se vaše požadavky do určité cenové kategorie nevejdou a budete muset sáhnout hlouběji do peněženky.

Na co se při výběru nového vysavače soustředit

Výběr vysavače ovlivňuje i to, kolik vás je v domácnosti. Od toho se odvíjí provozní nepořádek a vyšší prašnost, s čímž souvisí požadavek na velikost nádržky - abyste nemuseli každou chvíli vysypávat obsah nebo měnit sáček do vysavače. Zaváží i to, zda máte domácí mazlíčky a jak moc jste čistotní (tedy frekvence luxování za týden) – někdo vysává jednou týdně, jiný obden.

Čím větší četnost luxování, tím kvalitnější přístroj by měl být. Ne vždy platí, že levnější musí být horší, ale většinou skutečně dražší výrobky bývají kvalitnější, jelikož se používá kvalitnějších materiálů při výrobě. Cenu ovlivňují i přídavné funkce vysavače – některé mohou vytírat, likvidovat bakterie apod.

Zaměřte se na typ podlahové krytiny. Tady se také pak odvíjí síla sacího výkonu. U koberce je potřeba ohlížet se po přístrojích s vyšším sacím výkonem. Nicméně i tento fakt může být ovlivněn tím, zda bydlíte ve svém nebo pronajatém bytě, kde nebudete na věky. Tudíž co se sacího výkonu týče, lze i zde přimhouřit oko.

Typ vysavače

Sáčkový nebo bezsáčkový (jako všude i tady existují plusy a mínusy), jde tedy jen o to, co konkrétně preferujete, zda akumulátorový, robotický, antibakteriální, nebo víceúčelový.

Parametry na výběr vysavače se dále vztahují k tomu, jaký konkrétní typ si vyberete právě na základě výše zodpovězených otázek: pohodlnost, snadnost, rychlost, četnost, typ podlahové krytiny, velikost nádržky.

Dle odpovědí si můžete vybrat třeba následovně: