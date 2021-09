Jak vyřešit komín pro bungalov

Ideálním řešením jsou nerezové komíny. Ty vynikají vysokou kvalitou. Zvláště pak výhodná je jejich jednoduchá instalace, kdy je můžete ukotvit na fasádu anebo rovnou vestavět do objektu. Levnějším a jednodušším řešením je nerezový komín vedený po fasádě. V tomto případě se nemusí řešit nehořlavost materiálu kolem prostupu. A používá se i méně izolace. Co když se ale nechcete smířit s faktem, že by váš komín nebo kouřovod měl čnít několik metrů nad střechou vašeho nového a jinak dokonalého bungalovu?

Správnou odpovědí je nerezový kouřovod s funkcí komínu. Ten je veden interiérem, kdy se upevňuje na vazníkovou konstrukci. Ty také vynikají moderním vzhledem, dlouhou životností a také bezpečností. Navíc se nemusí dělat tak dlouhé, ale mohou se realizovat i třeba v délce dvou až tří metrů.

Někdo však na chuť nerezovému komínu nepřišel a dává přednost komínu zděnému, který je opatřen nerezovou nebo šamotovou vložkou. V tomto případě ale opět narážíme na problém délky komínu, kterou nám určuje příslušná norma. Kdy by výška komínu na tuhá paliva měla být minimálně 5 metrů o minimálním průměru komínového průduchu 140 milimetrů. To lze všem obejít správným výběrem krbových kamen. V tomto případě je třeba zvolit spotřebič, který může fungovat i s nižším komínem. K tomu existují speciální programy, které dokážou spočítat, zde daná kamna mohou být v provozu i s nižším komínem nebo nikoliv. Pokud byste však do svého bungalovu i tak trvali na kamnech, která nejsou určena pro napojení na kratší komín, než je předepsáno, lze řešit i toto. Na ústí komínu se nainstaluje spalinový ventilátor, který zajišťuje potřebný minimální tah pro bezpečný odvod spalin do ovzduší. Toto řešení už je ale pochopitelně zase finančně náročnější.

S výběrem, ale i stavbou či montáží vám pomůžou Komíny Plachý. Díky mnohaletým zkušenostem a přístroji pro výpočet potřebných parametrů pro komín ke konkrétnímu spotřebiči budete mít jistotu, že vše správně a bezpečně funguje i ve vašem bungalovu. A vy už si pak budete moci bezstarostně přitopit.