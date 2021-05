Jaké potíže nejvíce trápí psy seniory? Odborník vysvětluje, kdy jde do tuhého a se psem je něco špatně

Stárnutí u pejsků s sebou přináší mnoho úskalí a v tomto období je důležité o něj dobře pečovat. Vysoký věk způsobuje nejen zhoršenou fyzickou aktivitu, problémy se zrakem a sluchem, ale také nemoci, které mohou výrazně znepříjemnit či zkrátit psímu seniorovi život.

Průměrný život pejska se odvíjí od plemene a velikosti. „Velcí psi, jako jsou například dogy, mají průměrnou délku života 8 let. Zato střední plemena se průměrně dožívají 13 let. Není ale výjimkou, kdy se i velký pes dožije 14 -15 let. Mezi plemeny s nejdelší dožitím bývají většinou bíglové, jezevčíci, pudli a Lhasa apso,“ vysvětluje odborník na výživu psů Jiří Švihálek.

Na co je třeba dávat pozor?

Vše ale samozřejmě závisí na kondici a správné péči, kterou můžete zvířeti mnoho let přidat. Jsou ale určitě zdravotní problémy a nemoci, které v seniorském věku pejska mohou přijít. A je proto důležité sledovat jakoukoliv změnu v chování i vzhledu. „Buďte na pozoru, pokud starší pes výrazně hubne, tloustne, hodně pije, má-li vyšší výdej moči nebo naopak nemá chuť k jídlu. Může to znamenat výskyt nepříjemných nemocí.“

U starších psů je také velmi důležité chodit na častější veterinární prohlídky. U stárnoucích zvířat můžete při pravidelném sledování jejich zdravotního stavu odhalit řadu závažných zdravotních problémů již v počátcích a jejich léčba pak bývá mnohem úspěšnější. Pravidelné preventivní prohlídky (včetně odběru krve), by tak měly být prováděny jednou za půl roku.

Selhávání ledvin jako tichý zabiják

Stejně jako u lidí, i u psů působí stárnutí komplexně na celý organismus, u řady orgánů (např. ledviny, játra aj.) tak dochází ke snížení jejich funkčnosti. Selhávání ledvin patří k častým problémům u starších psů. A pokud u psa nastane, není možné jejich funkci zcela znovu obnovit. Pokud se ale nemoc včas podchytí, může pejsek žít spokojený život mnoho let. Důležitá je ale pak již celoživotní dieta.

Neléčená forma může ale vést k rychlé smrti zvířete. Je proto nutné chodit na časté prohlídky k veterináři, který pomocí vyšetření krve pozná, jak pejskovy ledviny pracují. K veterináři také zajděte, pokud vidíte, že pejsek častěji pije nebo má dlouhodobé zažívací problémy. Preventivně proti selhání ledvin působí podávání krmiva z kvalitních bílkovin či omezování jakéhokoliv jídla, ve kterém je sodík - tzn. nedávejte zvířatům žádné krmivo, kde je přidaná sůl.

A dbejte na dostatečný pitný režim. Voda pomáhá ledvinám odplavovat škodlivé toxiny z těla. Pokud pejsek nechce pít, můžete mu přidávat do krmiva více konzerv, které jsou zčásti tvořeny vodou, či do krmiva přidat vývar (bez soli či dochucovadel).

Klouby mohou potrápit

Pejsky v pozdním věku (především pak velká plemena) trápí i nemocné klouby. Vhodnou prevencí proti kloubním bolestem by měla být primárně správná váha psa a s tím spojená i zdravá výživa. Nadváha způsobuje mnoho zdravotních problémů a bolesti kloubů k nim také často patří. Jednou z možností, jak u stárnoucích jedinců podpořit výživu kloubních struktur, je pravidelné podávání správných nutričních doplňků potravy, které podporují výstavbu a regeneraci kloubů, chrupavek i tvorbu synovie (kloubního mazu).

Na trhu existují i doplňky potravy pro psy na čistě přírodní bázi, například jako výtažek z mořské mušle. Vhodné jsou i pivovarské kvasnice - ty mají vysoký obsah vitamínů a mohou působit proti zánětům kloubů apod. Pejsek by měl mít i v seniorském věku aktivní pohyb, dejte ale pozor, aby nechodil příliš do schodů či neběhal z prudkých kopců, to má právě negativní dopad na jeho pohybový aparát. A to nejen na klouby, ale může takto dojít u psa i k výhřezu ploténky.

Záněty v tlamě

Stejně jako u lidí, tak i u psů přicházejí v pozdějším věku problémy se zuby. Mezi ty nejčastější patří zubní kámen či záněty periodontu (ozubice, vazivová tkáň upevňující zub v zubním lůžku). Ve vážných případech pak může pejsek kvůli bolesti přestat přijímat tuhou potravu a hrozí mu vážné záněty i následné vypadání zubů.

Pejskovi proto čistěte pravidelně zuby již od věku štěněte. „Pokud máte již staršího psa, který nesnese čištění kartáčkem, tak dobrou alternativou jsou speciální přírodní preparáty, které můžete přidat do krmiva. Výborné jsou například sypké přípravky s obsahem mořské řasy a s enzymy. Důležité je také, aby pes pravidelně žvýkal funkční pamlsky, pokud mu to stav jeho chrupu umožňuje. Zkuste například Fit kostičku, která mechanicky čistí chrup psa, přitom ale neobsahuje žádné obilí jako jiné tyčinky k čištění zubů, dostupné na trhu,“ říká Švihálek.

Nemoci očí

U starších psů můžeme mít pocit, že mají matný pohled. To může být znakem vzniku šedého zákalu. Naštěstí na rozdíl od lidí není špatný zrak u psů příliš velkým fyzickým handicapem. Čich je pro jejich „spokojený“ život důležitější.

Ale i tak byste měli svého staršího psa jednou za rok vyšetřit i na oči. Psa může například postihnout zelený zákal, který má velmi bolestivé projevy a často nemoc může vést až k vyjmutí celého oka.

Nadváha vede k mnoha nemocem

Nadváha u psa není pouze estetický problém, ale především ve stáří patří k závažným problémům a může krátit pejskům život, protože zapříčiňuje spousty nemocí od psí cukrovky, přes bolavé klouby až po problémy se srdcem.

„V prevenci je důležitý výběr kvalitního, dobře stravitelného krmiva s dostatkem přírodních proteinů z pravého masa, vitamínů a vlákniny a samozřejmě bez zbytečné chemie, obilí i sóji. Takové krmivo se psům skvěle tráví, dodá jim dostatek energie a podpoří peristaltiku zažívacího traktu pro zdravé trávení. Pejsek by měl dostávat pouze „psí“ potravu. Rozhodně ho nekrmte od stolu či mu na přilepšenou nedávejte tučné uzeniny či masa,“ dodává Jiří Švihálek. Důležitý by měl být také pravidelný a každodenní pohyb. Alespoň 30 minut 3x denně. A nadváhu u pejska poznáte tak, že je již těžké rukou nahmatat jeho žebra.

