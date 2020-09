Kde žijí Češi? Vlastní bydlení je pro nás důležité, ale často nedosažitelné

Ceny nemovitostí jsou podle odborníků už nadhodnocené a měly by klesat, ale zřejmě až v příštím roce. Přitom podle zjištění Eurostatu z minulého roku mají Češi problém dostat se k vlastnímu bydlení. Řada mladých lidí tak žije ve vícegeneračních domácnostech, tedy u svých příbuzných. Ceny domů a bytů totiž u nás rostou dvakrát rychleji než v celé EU a s rekordním růstem nájmů jsme na tom nejhůře v celé Unii.

Nedostatek bytů vhodných pro rodiny

I když počet postavených bytů a domů roste, stále to není dost. V hlavním městě tak podle analytiků chybí přibližně dvacet tisíc bytových jednotek. Nedostatkovým zbožím jsou hlavně velké byty pro rodiny s dětmi. Nejvíce se totiž staví menší byty. Praha na tom ale s nedostatkem bydlení není nejhůře. Nejvážnější situace je v Královéhradeckém kraji. Nejlépe se shání bydlení v Ústeckém kraji.

Nejvíc postiženou skupinou obyvatel jsou mladé rodiny ve velkých městech, jako je právě hlavní město. Nejvíc prodaných bytů tvoří dvoupokojové byty a garsonky. Ty jsou ale pro rodiny nevyhovující. Například čtyřpokojové byty shánějí rodiny marně a musí si někdy počkat i několik let, než najdou ten pravý. Nemůžeme se tak divit, že se mladé rodiny stěhují do menších obcí kolem měst. Tady mají spíše možnost najít to, co hledají a v takové cenové hladině, která je pro ně únosná.

Stěhování na venkov

Na vesnici nebo maloměstě si mohou koupit větší byt či větší pozemek a postavit si na něm nový rodinný dům podle svých požadavků, bez nutnosti uskromňovat se na pár metrech čtverečních. Kromě financí rozhodují o stěhování mimo města také další faktory, jako je klid, blízkost přírody, čistý vzduch, možnost sehnat větší pozemek a postavit si nový dům.

Co se týče právě rodinných domů, lidé stále ve velkém volí projekty rodinných domů z cihel a tvárnic. A i když počet dřevostaveb v desetiletí od roku 2008 do 2018 vzrostl, stále je to jen zlomek z celkové postavených domů (v roce 2019 to bylo 11 900 cihlových a 2 159 dřevěných staveb).

Kvůli nedostatku bytů a domů a vysokým cenám se řada lidí vrací do domu svých rodičů. každý osmý čech totiž žije v domě, kde se nachází více generací. Soužití jim prý z velké části vyhovuje.