Když hubnout, tak s rozumem. Nenechte se chytit do pasti, hned na začátku děláme spoustu chyb

První měsíc cesty za vysněnou postavou je plný očekávání, překážek, úspěchů, ale i chyb. I přes vaši motivaci jednou přijde den, kdy ztratíte veškerou naději. To se projeví nekontrolovatelným pojídáním sladkostí nebo vynechaným tréninkem. Nenechte se chytit do pasti.

První měsíc cesty za vysněnou postavou je plný očekávání, překážek, úspěchů, ale i chyb. I přes vaši motivaci jednou přijde den, kdy ztratíte veškerou naději. To se projeví nekontrolovatelným pojídáním sladkostí nebo vynechaným tréninkem. Nenechte se chytit do pasti.

Je normální lidskou vlastností, že občas propadáme beznaději a máme tendenci věci vzdávat. Hubnutí není výjimkou. Důležité je nedovolit, aby některá z chyb zasáhla do vašeho pečlivě vypracovaného plánu na shazování kilogramů. Naopak, snažte se najít vnitřní klid a vytkněte si reálný cíl, kterého se držte. Jakých devíti hlavních "úletů" je dobré se vyvarovat v prvním měsíci hubnutí?

Nutíte se jíst potraviny, které nemáte rádi

Snažíte se do jídelníčku zařazovat takové zdravé potraviny, které vám úplně nechutnají? I když je máte v předepsaném jídelním plánu, neudrží vás tento přístup na cestě za štíhlejším tělem příliš dlouho. Tato strategie mění dietu na jakousi formu trestu. Pokud se budete trestat tím, že budete jíst něco, co vám nechutná, nebude pak tak těžké sklouznout do propasti vysoce kalorických dobrot.

Jestli se chcete nutit do zdravého jídla, může se vám znechutit všechno, co je spojováno s touto skupinou potravin. Místo toho se raději poohlédněte po alternativě, která vám bude vyhovovat. Když vám například nechutná kapusta, nahraďte ji třeba baby špenátem, mangoldem nebo rukolou. Ty jsou stejně výživné a mohly by vám i více zachutnat. Jakmile poznáte, jaké zdravé potraviny potěší vaše chuťové pohárky, vybudujete si celoživotní zdravý návyk.

Ovoce je sice zdravou alternativou sušenek a sladkého pečiva, ale zvýšená dávka vám hubnutí akorát tak ztíží. I když je ovoce přírodní produkt, obsahuje velké množství čistého cukru. Abyste předešli jeho ukládání, získanou energii z ovoce využijte k fyzické aktivitě. Podobně je tomu i u ovocných šťáv a džusů.

Vážíte se příliš často

Nekontrolujte svoji váhu každý den, mohli byste ztratit motivaci v průběhu diety. Vaše hmotnost se denně mění z různých důvodů, například v důsledku zavodnění organismu nebo hormonálních výkyvů. Pokud chcete mít přehled, zvažte se maximálně jednou za týden, a to vždy ve stejnou dobu. Lépe však uděláte, když na váhu zapomenete.

Místo vážení si změřte obvod boků a pasu. Ubývající centimetry se stanou mnohem lepším indikátorem vašeho úspěchu. Ten může však přijít až za nějakou dobu hubnutí. Proto se nenechte ovládnout špatnou náladou a raději si připomeňte důvody, proč jste se vlastně vydali na tuto cestu.

Snažíte se jíst "dokonale"

Je skvělé mít disciplínu a motivaci. Radikální změna vašeho životního stylu se však může nepříznivě podepsat na vašem těle, psychice a celkovém zdraví. Vyhněte se extrémním dietám a čas od času si udělejte radost drobným prohřeškem. Změna o 180 stupňů povede spíše k vyhoření než k dlouhodobě udržitelnému zdravému životnímu stylu.

Málo spíte

Mějte na paměti, že nedostatek spánku ovlivňuje nejen celkové zdraví, ale i rychlost hubnutí. Dospělí, kteří spí méně než sedm hodin denně, mají o 30 až 80 % vyšší riziko kardiovaskulárního onemocnění, hypertenze a diabetes 2. typu než lidé, kteří věnují spánku osm hodin a více. Výzkum realizovaný na chicagské univerzitě ukázal, že nedostatek spánku může být potenciálním přispěvatelem k přírůstku hmotnosti.

Ten může vést až k obezitě. Je to způsobeno narušením řady hormonálních a metabolických procesů v organismu. Navíc může deprivace z nedostatku spánku vést ke zvýšené chuti k jídlu. Chcete-li se udržet na cestě za snížením tělesné hmotnosti a podpořit své zdraví a pohodu, věnujte spánku alespoň sedm až osm hodin.

Příliš důvěřujete "zázračným" produktům

Výrobci potravin vás přesvědčují o tom, že nízkotučné produkty bez cukru a lepku jsou to nejlepší, co můžete konzumovat. Navíc i s chutí a bez pocitu viny. Problém je v tom, že tyto ingredience (tuk, cukr, lepek) jsou téměř vždy nahrazeny přísadami, které jsou kolikrát škodlivější. Například tuk je často nahrazen přebytečným cukrem, cukry jsou nahrazovány umělými sladidly a lepek zas rafinovanými sacharidy.

Přeceňujete účinky cvičení

Cvičení je klíčem k optimální kondici. Přispívá k lepšímu zdraví srdce a vyplavené endorfiny vám zase zlepší náladu. Nepředpokládejte však, že díky cvičení můžete jíst všechno, na co máte chuť. A naopak, nedržte při cvičení hladovku v domnění, že rychleji shodíte pár kil. Vaše tělo potřebuje živiny, ze kterých získá energii před sportovním výkonem a které mu také umožní regeneraci po fyzické aktivitě.

Věnujete se pouze kardiovaskulárním tréninkům, protože chcete rychleji spálit kalorie? Tento druh cvičení spaluje nejen tuky, ale také svaly. Ztráta svalové hmoty mimo jiné přispívá k pomalejšímu metabolismu, proto do svého týdenního cvičebního plánu zařaďte i silový trénink.

Jíte velké porce

Talíř plný zdravých dobrot vypadá lákavě, ale pamatujte, že na velikosti porce záleží. Rozumné porce vám umožní plnit denní příjem živin při zachování nutričních hodnot. Nezapomínejte, že mnoho výživných potravin, jako jsou mandle, vlašské ořechy, avokádo, tmavá čokoláda a červené víno, jsou velmi kalorické. I když je skvělé vybírat si superpotraviny, používejte zdravý rozum při zvažování velikosti porcí.

Neposloucháte své tělo

Společenské události jsou plné lákadel v podobě pohoštění, které nemůžeme odmítnout. Pod takovým tlakem je velmi těžké ustát nástrahy na cestě za vysněnou postavou. Naučte se poslouchat své tělo a jezte jen to, co potřebuje. Až příště budete v pokušení naplnit si talíř, zastavte se a zamyslete se. Máte opravdu hlad, nebo je vaše chuť k jídlu poháněná emočním stresem, nudou nebo nutkáním ochutnat všechno, co vidíte na rautovém stole?

Uvědomte si tyto časté začátečnické chyby při hubnutí a dělejte strategická rozhodnutí, která vám pomůžou dojít k vytčenému cíli. Vyhnete se tak zklamání, frustraci a zbytečnému pokušení. Ačkoli žádná cesta za štíhlejším tělem není procházkou růžovým sadem, přizpůsobíte-li svoje stravovací návyky a cvičební plán svým individuálním zájmům, potřebám a cílům, budete kráčet s jistotou tím správným směrem.

KAM DÁL: Italský poklad jménem polenta. Je zdravá a kupodivu i dobrá.