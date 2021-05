Knihy, které vám změní život

Michael Heppell: Jak získat hodinu denně

Existuje v dnešní době cennější komodita jako čas? Co kdyby vám někdo řekl, že vám dá k dispozici každý den jednu hodinu navíc? To je více než 350 hodin ročně. Pokud věnujete vzdělávání se v nějaké oblasti tolik hodin času, stane se z vás expert. Nebo můžete tento ušetřený čas strávit s rodinou či využít k odpočinku. Michael Heppell slibuje, že vás v této knize naučí užitečné triky, jak porazit prokrastinace a využívat čas efektivněji. Kniha se čte velmi snadno a je plná nápadů, rad a postupů, jak si efektivně organizovat čas. Věnujete hodinku ze svého času na přečtení této knihy? Pokud se vám podaří úspěšně aplikovat návody, které v knize najdete, za odměnu získáte 7 hodin týdně navíc.

Dale Carnegie: Jak získávat přátele a působit na lidi

Dale Carnegie patří k legendám v oblasti rozvoje osobnosti a motivační literatury. A přestože se autor narodil v roce 1888, jeho knihy jsou stále aktuální a dodnes patří k bestsellerem. Z této knihy se prodalo po celém světě více než 15 milionů výtisků. O výjimečnosti této knihy svědčí i nadšené recenze čtenářů po celém světě. Nejednou v nich píší, že jde o nejlepší knihu, jakou kdy četli. Kniha nabízí praktické návody, jak udělat dobrý dojem, vést dialog, jak být oblíbeným společníkem a mnohé další užitečné dovednosti, které se při interakci s lidmi nepochybně sejdou každému z nás.

James Clear: Atomové návyky

Další z bestsellerů, který mnohým pomohl změnit ve svém životě to, co jim nevyhovuje a začít žít lépe. Kniha nabízí návody, jak si vytvořit zdravé návyky a zbavit se jednou provždy zlozvyků. Autor představuje plán, jak na to, který přehledně rozdělil do několika kroků. Nenajdete zde zbytečné a zdlouhavé popisy, ale jen praktické informace a návody, které vás postupně dovedou k vytouženému cíli. James Clear se ve svých tvrzeních odvolává i na zajímavé vědecké výzkumy a ty doplňuje o inspirativní příběhy lidí. Pokud potřebujete vybudovat ve svém životě nové návyky a zbavit se těch starých, tato kniha bude pro vás jako stvořená.

