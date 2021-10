Královská péče sama o sebe: Malá tajemství ke šťastnému životu

Pozor na emoce

Ovládat emoce je velice důležité pro naše zdraví. Pokud cítíte, že to nezvládáte, je čas soustředit se na emocionální péči. Snažte se neutralizovat negativní emoce. Věnujte větší pozornost svému vnitřnímu hlasu, snažte se pochopit, proč prožíváte tuto emoci právě teď, co vám chce říci o této konkrétní situaci. Mějte na paměti, že žádná emoce sama o sobě z vás nedělá špatného člověka.

Pečujte o fyzickou schránku

Základem péče o sebe na fyzické úrovní je zdravé jídlo, kvalitní spánek či fyzická aktivita. Máte tak možnost si odpočinout a pochopit, co vaše tělo potřebuje. Krátce řečeno, jde o uspokojení a splnění vašich fyzických potřeb a nedělání toho, co by mohlo vašemu tělu škodit. Místo trávení spousty hodin u počítače dejte raději přednost procházce parkem či lesem.

Existuje i trochu jiný typ péče o tělo, který nás dělá šťastnějšími: manikúra či pedikúra, nový účes, SPA procedury, masáže… Kosmetické drobnosti do kabelky nás často opravdu potěší, balzám na rty nebo krém na ruce https://makeup.cz/categorys/219781/ zase chrání pleť před vysycháním. Zkrátka vše, co vám přináší fyzické potěšení, je dobré.

Neřešte to, co si o vás myslí ostatní

Jste tak závislí na názoru ostatních, že uděláte vše pro to, abyste splnili jejich očekávání? Jednou z největších chyb je snažit se vyhovět všem okolo a zapomínat na to, co je nejlepší pro vás. Péče o sebe se projevuje především v lásce k sobě samému. Zkrátka dělejte to, co vás dělá šťastnými a netrapte se tím, co si o vás myslí ostatní.

Zamyslete se nad tím, co opravdu od života chcete. Začněte se rozvíjet a uvidíte, že se lepší pocit dostaví okamžitě. Naučte se užívat si čas sami se sebou. Najděte si koníček.

Profesní rozvoj

Abyste se cítili šťastní, potřebujete se rozvíjet i profesně. Milujte to, co děláte, rozvíjejte své profesní znalosti a dovednosti. Čtení odborné literatury vám zaručí získání nových poznatků. Důležité je také nenosit si pracovní starosti domů.

Vnitřní harmonie a rovnováha

Co se skrývá pod pojmem péče o duše? Jde o vnitřní klid, harmonii, mír a rovnováhu. Abyste toho dosáhli, doporučujeme vám trávit čas sami se sebou, chození do přírody nebo do kostela, meditaci, četbu kvalitních knih a sledování inspirativních filmů.