Kravským mlékem kočku zabijíte. Pomalu a systematicky

Pořídit si kočku může být docela super. Je však dobré dopředu vědět, co všechno to obnáší. Zejména co se týká stravy. Existuje totiž řada potravin, které mohou vašeho mazlíčka postupně zabíjet. A to určitě není věc, kterou byste chtěli.

Na rozdíl od psů mají kočky mlsnější jazýček a to, co sní, si více vybírají. I tak bychom ale měli pečlivě hlídat, co konzumují. Je totiž mnoho potravin, které jim mohou zdravotně uškodit, způsobit závažné zažívací problémy či astmatické záchvaty, v krajních případech i se smrtelnými následky.

Je dobré si uvědomit, že kočka je masožravec. Můžete si říct, že pes přeci také a konzumuje přece i zeleninu a další. A to je právě ono. Postupem času se pes v podstatě proměnil na všežravce, u kočky je to ale jiné. Její hlavní stravou jsou myši, ještěrky či jiní drobní hlodavci, ne ryby, jak si někdo může myslet.

Čokoláda je sladký jed

Stejně tak jako psi, i kočky by se měly vyvarovat čokolády, která je pro ně toxická. A i v malém podání může být kvůli obsahu alkaloidů životu nebezpečná, protože může způsobit až zástavu srdce. V menší míře pak poruchy močení, zvracení či dezorientovanost.

Na co si ještě dávat pozor? Na cokoliv s obsahem kofeinu, sladkosti slazené xylitolem, syrová vejce, syrové maso (především játra) či kynuté těsto.

Smrtelnou dávku může představovat konzumace celé tabulky čokolády (100 g). Přistihnete-li svoji kočku při konzumaci čokolády, zkuste rychle vyvolat zvracení a podávat aktivní uhlí. Pokud má kočka příznaky otravy, rychle vyhledejte veterináře.

Kravské mléko

Lidé si často myslí, že mléko je pro kočku ta největší delikatesa, ale opak je pravdou. Kravské mléko je díky obsahu laktózy špatně stravitelné a může způsobit nehezké zažívací potíže v podobě zvracení či průjmu. Pro kočku je mléko jakožto savce důležité pouze v období kojení. Kočičí mateřské mléko má navíc specifické složení, které nezatěžuje žaludek a trávení.

Pozor na kosti

Za vážnými zdravotními problémy mohou stát i kosti. Vařené kosti způsobují tržné rány v oblasti žaludku. Syrové pak mají často dávicí efekt. Kosti se mohou také rozštěpit a způsobit neprůchodnost nebo roztrhnutí trávicího systému.

Majitelé koček by si ve své kuchyni měli dobře zabezpečit také rozinky, protože obsahují nebezpečné toxiny, které útočí především na funkci ledvin. Při požití většího množství mohou způsobit jejich selhání. Kromě rozinek si dejte pozor i na hrozny.

Pokud již kosti chcete podávat, tak pouze syrové. Kočky dobře zpracují například jemné rybí kosti. Ostatní kosti, třeba drůbeží, mohou být ve stravě v mleté podobě. Cokoli jiného znamená koledování si o pořádný průšvih.

Stravovací návyky

Dávejte obecně pozor na stravovací návyky své kočičky. Obecně je kočka schopna ulovit až dvacet myší za den. Takže představa, že jí dám najíst jednou či dvakrát denně, je naprosto špatná. Stravuje se i doma až pětadvacetkrát během jediného dne. Dá si pár "drobečků", za chvíli další a tak to jde neustále dokola. Nesnažte se ji tedy předělat, stejně to nepůjde.

Stravu volte pestrou, neučte ji jen na granule. Nejspíš by to nakonec akceptovala, ale zkrátka by to nebyla "ona". Ovšem nejdůležitější je v tomto ohledu teplota jídla a konzistence. Chuť nehraje až takovou roli i proto, že kočka má na jazyku jen 500 chuťových pohárků. Jen pro informaci, člověk jich tam má 9 tisíc. A pozor, žádná lidská strava. Na to zapomeňte jednou provždy.