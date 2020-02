Lak na vlasy pomůže od skvrn na oblečení a uchová dárky i vzpomínky. Použití je jednoduché

Lak na vlasy samozřejmě používáme hlavně k účelu, pro který byl vyroben - tedy k natužení účesu. Na druhou stranu by ale byla škoda nevyužít jeho dalších schopností, když už doma je. O co se tedy jedná?

Boj o propisku

Stalo se vám někdy, že jste si nechali propisku v kapse a ona pustila barvu na oblečení? Nebo stačí jen čárka na oblíbené košili a neštěstí je na světě. Není totiž mnoho způsobů, jak se těchto nepříjemných problémů zbavit. A kupovat hned nové obleční není ani příjemné, ani ekonomické. A právě v tu chvíli přijde na řadu lak na vlasy. Stačí jím skvrnu postříkat a nechat pořádně zaschnout. Potom stačí přeprat v ruce a vložit do pračky na běžný režim. Není to sice kouzlo, ale po skvrně nebude ani památky. Přinejhorším postup ještě jednou zopakujeme a pak už je výsledek naprosto jistý. Stejně je to i se skvrnami od make-upu nebo rtěnky.

Pojistka na zip

Není nic příjemného, když se neustále rozjíždí zip, který má být zapnutý - ať už jde o kalhoty, boty nebo bundu. Opět se můžeme s důvěrou obrátit na lak na vlasy, kterým zip jednoduše přestříkneme a můžeme věřit, že alespoň do příštího praní máme po starostech.

Dětem na tkaničky

Pokud se dětem (ale samozřejmě i dospělým) neustále rozvazují tkamičky, může to být buď špatnou technikou jejich uvazování, nebo nevhodně zvoleným materiálem pro jejich výrobu. Hlavně ve druhém případě opět přijde ke slovu lak na vlasy. Tkaničky jím vyztužené se už ani nehnou - tedy pokud dobře utáhneme smyčky.

Sušené kytice

Dostali nebo koupili jste si dekoraci ze sušených květin? Jistě zútulní interiér vašeho bytu. Ještě před umístěním na zeď nebo do vázy je ale dobré celou kytici nebo jinou dekoraci ošetřit právě lakem na vlasy. Zpomalíme tím proces “stárnutí” dekorace, květiny budou déle držet barvu a nebudou působit jako lapač prachu. Ostatně lakem na vlasy můžeme z dostatečné vzdálenosti jemně ošetřit i řezanou kytici. Takové květy by potom měly zůstat déle čerstvé. Tentýž efekt je možné před Vánoci využít při výrobě dekorací z větví jehličnanů.

Lakem na lak

Lak na vlasy pomůže také při sušení laku na nehty. Pokud spěcháte a nemáte čas čekat a lak zaschne natolik, abyste mohly jít ven, zkuste je přelakovat ještě lakem na vlasy, který celý proces urychlí a ušetří vám cenné minuty.

Na památku

Nakreslily vám děti obrázek křídou a vy byste si jej chtěli nechat, jenže se křída při každém dotyku rozmazává? I tady pomůže lak na vlasy, jen je potřeba ho využít opatrně a z dostatečné vzdálenosti, aby se papír nenamočil. Zafixovaný obrázek pak snáze odolá času i zacházení s ním.

Tak co? Ještě máte pocit, že je lak jen na vlasy? Takových věcí, které jsou užitečné i jinak, než bychom si podle návodu představovali, máme doma jistě spoustu. Stačí trocha fantazie a pár pokusů…