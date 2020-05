Láká vás levné zboží z Německa a máte to daleko? Podívejte se, jak na to

Šťastný ten, kdo žije u německých hranic. Nebo pendleři, kteří si mají možnost vozit zboží z Německa. Důvodů je více. Zvyšuje se pestrost sortimentu, který si máme možnost pořídit. Výrobky v Německu sice nejsou permanentně ve slevě (tak, jak je tomu vtipně u nás), avšak když už tam nějaká akce je, tak je reálná a skutečně výhodná. K tomu je tady samozřejmě dvojí kvalita zboží, a proto si raději i tu samou značku či výrobek koupíme v Německu než u nás. Nakonec jsou zde nákupy na eBay DE a Amazon DE, jejichž prodejci sice do Čech obvykle posílají, jenomže nás celková doprava (mnohdy od více prodejců) ve výsledku nestojí málo. Avšak i toto se dá řešit.

Šťastný ten, kdo žije u německých hranic. Nebo pendleři, kteří si mají možnost vozit zboží z Německa. Důvodů je více. Zvyšuje se pestrost sortimentu, který si máme možnost pořídit. Výrobky v Německu sice nejsou permanentně ve slevě (tak, jak je tomu vtipně u nás), avšak když už tam nějaká akce je, tak je reálná a skutečně výhodná. K tomu je tady samozřejmě dvojí kvalita zboží, a proto si raději i tu samou značku či výrobek koupíme v Německu než u nás. Nakonec jsou zde nákupy na eBay DE a Amazon DE, jejichž prodejci sice do Čech obvykle posílají, jenomže nás celková doprava (mnohdy od více prodejců) ve výsledku nestojí málo. Avšak i toto se dá řešit.

Nákupy v Německu se vyplatí

Typickým příkladem, na kterém si to snadno ověříte, jsou třeba online nákupy v DM drogerie markt. Dejte si tu práci, a naložte si do košíku stejné zboží u nás v Česku, a pak v Německu. Nevím, jak vy, ale nákupy naší rodiny s malým kojencem, činí v drogerii měsíčně až 2500 Kč. V Německu je toho více skladem, mnohdy v zajímavějších multibaleních (příklad plen), a rovněž vše nakoupíte levněji. Nejinak je tomu i u nákupu spotřebního zboží a oblečení třeba z Lidlu. V Německu najdete více zajímavého zboží.

Kupujte lepší kvalitu

Pokud patříte mezi ty, kteří měli možnost srovnat kvalitu v Česku a v Německu nabízených produktů, určitě oceníte možnost nákupu u našich sousedů. Může jít o trvanlivé potraviny, cukrovinky, mnohdy o různou drogerii (prací prášky, aviváže) apod. Osvědčené jsou i různé maloobchodní značky řetězců. Lepší kvalitu najdete třeba i v oblasti suchých plodů – různých ořechů, oříšků, mandlí a semínek.

Nákupy v Německu nabízí větší sortiment

Nemůžete něco sehnat? Podívejte se na e-shopy v Německu. Dnes se snadno zorientujete i bez znalosti němčiny. Pomůžete si překladačem, mnohdy si jde německé e-shopy přepnout do angličtiny, kterou přece jen vládneme více. Německo vám nabídne větší sortiment vlastně ve všem: v módě, ve spotřebním zboží, v drogerii a v kosmetice, i v elektronice apod. Právě v poslední jmenované kategorii můžete narazit i na fakt, že se některé zboží do Česka vůbec nedostane, třeba kvůli licencím. V Německu si jej ale koupit můžete.

Jaké jsou však zádrhely při nakupování v Německu? Jsou vlastně dva

Prvním je, že e-shop v Německu nemusí do České republiky zboží zasílat. Jde o běžný problém. Buď vás odkáže na českou pobočku a shop (či e-shop), např. DM-ko, kde však daný sortiment může chybět, být dražší, anebo nebýt v akci, která vás oslovila. Nebo prostě máte smůlu a museli byste si zajet do Německa.

Dalším problémem je cena dopravy. E-shop sice může do Česka posílat, avšak za drahé mezinárodní dopravné. Přitom v rámci Německa mnohdy zasílá zdarma. Když navíc potřebujeme nakoupit ve více e-shopech, cena poštovného se nám úměrně zvyšuje. Nákup se přestává vyplácet. Jde i o případ nákupů na eBay DE. Dají se zde nakoupit levné věci. Třeba oblečení pro kojence. Často vydražíte skvělé balíčky – obvykle použité, ale ve stavu „téměř jako nové“. S nákupy na českých maminkovských bazarech se obsah balíčku a jeho kvalita nedá vůbec srovnat. Jenomže každému prodejci musíte zaplatit za zaslání (pokud vůbec do zahraničí posílá). Opět platí, za poslání v rámci Německa mnohdy neplatíte nic.

Nemusíte to ale teď uzavřít tím, že se tedy vlastně nákupy v Německu nevyplatí. Není to pravda a řešení, jak výše uvedené problémy obejít, existuje. Nabízí jej firma Tiptrans.

Tiptrans pomáhá s levnými nákupy v Německu

Společnost Tiptrans (nepleťte si ji s přepravní společností) vám nabídne nejlevnější možnost doručení vašich nákupů z Německa až do České republiky. V první řadě vám zřídí virtuální adresu v Německu, takže jakýkoliv e-shop či prodejce v Německu vám nákup zašle v rámci Německa. Takže levněji a mnohdy bez ceny dopravy. Takto si můžete zásilky sloučit. V Tiptrans vaše zboží uskladní, dokud nedorazí vše i z dalších e-shopů. Nakonec vám je za výhodnou cenu odešle v jednom balíku do České republiky.

Doprava Tiptrans do České republiky se odvíjí od hmotnosti balíku. Zde je příklad ceny za 10kg balík z Německa. Za přeposlání si firma účtuje cca 4 € + poštovné (případně + 4 € pokud se bude před odesláním konsolidovat více balíků, nezávisle na množství). Takže přeposlat jeden balík stojí 4 € + poštovné, přeposlání dvou, tří nebo deseti balíků pak 8 € + poštovné. I s touto cenou služby a poštovného se vám zboží z Německa vyplatí více než u nás. Navíc přestanete řešit problém s tím, že některé německé e-shopy vám do ČR zboží nepošlou. Balíky Tiptrans vždy převeze do České republiky a přepošle je za lokální vnitrostátní české přepravné.

Když nevíte, kde zboží sehnat, či jak jej nakoupit, využijte asistovaný nákup

Tiptrans nabízí ještě jednu službu, tou je asistovaný nákup. Využijete jej v případě, že něco potřebujete koupit, ale nemůžete to třeba nikde najít. Nebo se zboží neprodává v e-shopu, ale pouze v kamenné prodejně. Nemusíte mít též zcela důvěru k prodejci a nechcete mu posílat větší obnos peněz. Případně se třeba nedokážete zorientovat v e-shopu kvůli cizímu jazyku. Ve všech těchto případech lze využít službu Toptrans – asistovaný nákup. Cena za tuto službu je pouhých 5 $ za každých 10 položek na seznamu + 5 % ceníkové ceny zboží.