Langoše si můžeme připravit i doma za pár kaček. Nemusíme na ně stát frontu u stánku

Co jsou vlastně langoše a kde se tady vzaly? Jde o původně maďarské jídlo, které se ale postupně rozšířilo nejen k nám, ale prakticky do celé Evropy, hlavně pak do zemí bývalého Rakousko-Uherska. Původně nešlo o smažené nebo fritované, ale o pečené placky, které se vyráběly z chlebového těsta. Ve dnech, kdy se v domácnosti pekl chléb, upekly hospodyně právě i tyto placky, které se jedly hlavně ke snídani. Dnes je ale recept i způsob přípravy přece jen trochu jiný, langoše ale na své oblibě nic neztratily.

Snadná příprava

A jak si takové langoše jednoduše připravíme doma? Langoše se vyrábějí z kynutého těsta, musíme tedy počítat s tím, že jejich příprava přece jen nějaký čas zabere, i když těsto nebude vyžadovat vaši neustálou pozornost. Na pět běžně velkých langošů budeme na těsto potřebovat půl kilogramu hladké mouky, čtvrt litru mléka, 20 gramů droždí, trochu oleje (2 - 3 lžičky), půl kelímku bílého jogurtu, půl lžičky jedlé sody a samozřejmě také sůl.

Vykynout a usmažit - žádný problém

Těsto necháme minimálně půl hodiny kynout tak, jak jsme zvyklí, tedy na teplejším místě. Poté už se můžeme vrhnout na jednotlivé langoše. Uvedené množství těsta si rozdělíme na pět dílů a z každého vytvoříme přibližně 1,5 cm vysokou placku, kterou už budeme moct usmažit buď na pánvi nebo ve fritovacím hrnci.

Dochutit - ale jak?

Samotné langoše bychom tedy měli a teď přijde na řadu další důležitý krok, který rozhodne o chuti výsledného jídla. Placky, které jsme si připravili, je totiž možné dochutit doslova jakkoliv, fantazii ani chutím strávníků se žádné meze nekladou. Jsou lidé, kteří nedají dopustit na slanou variantu, jiní se vrhají na tu sladkou. Jde o vkus každého z nás. Pár nápadů se ale jistě hodí.

Slaný nebo sladký?

Základem dochucení langoše je pro většinu z nás česnek, kečup nebo tatarka, které je možné posypat sýrem nebo strouhaným salámem. (Pokud se rozhodneme strouhat salám na slabé proužky, je vhodnější jej na chvíli vložit do mrazáku. Potom jde strouhat mnohem snadněji.)

Na langoše můžeme také připravit pikantní směs ze salámu, sýra, zbytku bílého jogurtu, který jsme nespotřebovali do těsta, česneku a případně i špetky chilli. Lahodnou chuť takové směsi dodá jarní cibulka, použít můžeme i pažitku. Pak už nezbývá než popřát dobrou chuť té části rodiny, která preferuje slané langoše.

Pro sladkomily

Ostatní si jistě rádi počkají na sladkou variantu, kterou není problém vykouzlit pouhým pocukrováním hotových placek, ale pro náročnější “klientelu” jsou tady samozřejmě také varianty se zavařeninou, se zakysanou smetanou a Grankem, případně i s medem. Jak bylo uvedeno, fantazie je všemocná a langoše jsou ideální v tom smyslu, že je prakticky nemáme šanci ničím zkazit. Protože samotné placky nejsou příliš výrazné, snesou doslova jakoukoliv finální úpravu.

Za pár korun a ze surovin, které jistě doma máme, vykouzlíme jídlo, které určitě zachutná všem, a ještě si můžeme připadat tak trochu jako na výletě. A to není tak špatná představa…

KAM DÁL: Vlakem na svobodu: nečekaná akce tehdejší systém překvapila a vyvolala tvrdá opatření. Vyslýchány byly i děti.