Máte malý byt? Stísněné prostory se dají opticky zvětšit, existují na to spolehlivé triky

Následující rady vám pomohou "zvětšit" i ty nejmenší prostory.

Odkliďte zbytečnosti

Prvním a nejspíše i tím nejdůležitějším krokem, jak co nejvíce zlepšit váš život v malém bytě, je zbavení se přebytečných věcí.

Rozlučte se s věcmi, které jste kdysi chtěli opravit, ale už léta se tak nestalo, věnujte staré oblečení na charitu a pokud máte v kuchyni něco, co už jste nepoužili celé měsíce, pryč s tím! To jsou ale samozřejmě jen příklady, zbavit se můžete i starých knih, nábytku atd., odklízení se meze nekladou.

Uspořádání úložných prostor

Malé úložné prostory musí své rozměry vykompenzovat kreativitou. Zkrátka musíte využít každičké zákoutí.

Rozhodně se vyplatí investovat do skladovacích kontejnerů a košíků. Nejen, že tak prostor lépe zorganizujete, ale také v něm poté mnohem snadněji najdete to, co hledáte.

Malý nábytek

Pokud se snažíte z malého prostoru vytěžit maximum, tak budete potřebovat nábytek, který se do něj hodí. Některé kousky nábytku zkrátka mohou zabírat více místa, než by měly. Takto zařízený domov poté může působit přeplněně.

Zvolte raději nábytek, který vám prostor ušetří. Skvělou volbou jsou např. sklopné kuchyňské stoly, úložné pohovky, nástěnné stoly a kompaktní židle.

Zrcadla

Klasickým trikem pro optické zvětšení malých domů a bytů je přidání zrcadel. Tento tip může ve vaší domácnosti skvěle zafungovat téměř kdekoliv, bez ohledu na velikost zrcadla. S reflexními plochami si můžete pohrát v obývacím pokoji, vstupní hale, ale třeba i v kuchyni.

Světlé barvy

Při zařizování malých prostor byste se měli vždy držet světlých barev, které prostor opticky zvětší a provzdušní, protože odrážejí více světla. Je důležité si toto pravidlo uvědomit zejména při malování stěn pokojů.

