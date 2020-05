Mnoho žen se nedostane na manikúru, ale gelové nehty můžeme odstranit i doma. Jen vědět, jak na to

Před rokem jste se rozhodla, že si necháte upravit nehty - ty vaše se pořád lámaly a vy jste už neměla náladu ani chuť čekat, až dorostou a budou zase týden hezké? Řešení je v současné době velmi dostupné a ani ne tak drahé. Gelové nebo akrylové nehty udělají v kterémkoliv z nespočtu nehtových salónů. Jde jen o to vybrat ten kvalitnější. Nové nehty jsou krásné, lesklé a pevné, jen mají jednu nevýhodu. Je třeba o ně pečovat a po třech, maximálně čtyřech týdnech chodit na doplnění. To určitě po nějakou dobu každá žena ráda dodržuje, ale nic většinou netrvá věčně. A tak přijde čas na jejich odstranění. Jak na to v domácích podmínkách?

Acetonem

Asi nejrychlejší způsob, jak se gelových nehtů zbavit, je použití acetonu. Nestačí ale obyčejný odlakovač, který je použitelný na běžné laky na nehty. V tomto případě musí jít o koncentrovanější formu. Aceton je dobré před použitím mírně ohřát, ale pozor - je velmi hořlavý. Ohřívání tedy musí probíhat pouze tak, že nádobu s ním vložíte do misky s teplou vodou nebo jej umístíte na několik málo minut na radiátor.

Dalším velmi důležitým krokem je velmi důkladné natření kůže v okolí nehtů vazelínou nebo minimálně krémem, v němž je obsažena. Jde o to, že je aceton velmi agresivní a mohl by kůži poškodit. Poté na každý z nehtů přiložíme vatový tampónek namočený v acetonu a vše obalíme alobalem. Po půl hodině by měly gelové nehty jít snadno sundat.

Následná péče

I když je vždy snaha nezasáhnout acetonem okolí nehtu, není to vyloučeno. Proto je nutné po odstranění gelových nehtů velmi dobře ruce umýt, upravit své vlastní nehty a ruce důkladně promazat krémem. O přírodní nehty je potom třeba se ještě po určitý čas více starat, protože gel, kterým byly v minulých měsících pokryté, ani jeho následné odstraňování jejich kvalitě příliš nesvědčí.

Bez chemie

Gelových nehtů se můžeme zbavit i bez chemie, vyžaduje to ale hodně trpělivosti a opatrnosti. Princip spočívá v obroušení gelu pilníčkem. Zpočátku bude potřeba hrubší a na dočištění nehtů již jen velmi jemný, aby nehty zůstaly pokud možno nepoškozeny. Tenkou vrstvu zbylého gelu je možné zkusit velmi opatrně odloupnout, vždy je ale nutné dát velký pozor na možné poškození vlastních nehtů. Jde ale celkově o metodu, která je časově velmi náročná. Také potom, co jsou gelové nehty obroušeny, musí přijít na řadu tolik potřebná péče o nehty vlastní i o celé ruce.

Ruce si zaslouží pozornost

Nejen po odstranění gelových nebo akrylových nehtů, ale i v průběhu celého roku si ruce i nehty zaslouží velkou pozornost. Proto je dobré při práci s chemikáliemi - i s těmi běžnými v domácnosti, jako jsou úklidové prostředky - nosit gumové rukavice, které pokožku i nehty před jejich působením uchrání. Samozřejmostí by pak měly být kvalitní krémy, kterými pokožku vyživujeme a chráníme před vlivy okolí.