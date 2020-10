Na koupi nemovitosti ušetříme i statisíce. Změny se dotknou i daňových odpočtů na hypotéku

Ještě nedávno musel každý, kdo si koupil jakoukoliv nemovitost, zaplatit navíc k její ceně také 4% daň. U domu za 4 000 000 korun tedy šlo o 160 000 Kč. A to už je cena vybavení několika místností nebo komfortní kuchyně. Tato povinnost byla zrušena nejen do budoucna, ale dokonce se zpětnou platností od 1. prosince minulého roku. Pokud jste tedy pořídili nemovitost v tomto roce, nemusíte být smutní, veškerá nová pravidla platí i pro vás.

Který krok se počítá?

V zákonu uvedené datum 1. prosince 2019 přitom není dnem, kdy jste bývalému majiteli předali nebo převedli peníze, ani okamžikem, kdy jste si převzali klíče a prvně vstoupili do “svého” domu bez doprovodu realitního agenta nebo minulých obyvatel. Jde o moment dokončení vkladu do katastru nemovitostí.

Zaplacené daně se budou vracet

Co když byl ale některý kupující tak rychlý, že daň zaplatil ještě dříve, než začal v letošním roce platit termín jejího možného odkladu? Ani v takovém případě není třeba zoufat. Pokud takový nový majitel nemovitosti požádá o vrácení zaplacené částky, bude mu vyhověno. O své peníze tak rozhodně nepřijde.

Co na to státní rozpočet?

Daně jsou součástí příjmu státního rozpočtu a právě daň z nabytí nemovitosti činila v součtu více než deset miliard ročně. Kde tedy budou tyto peníze chybět? „Díky méně papírování bude možné výrazně snížit počty úředníků, což ušetří řádově stamiliony korun. Kvůli zrušení daně z nabytí nemovitých věcí by naopak státní rozpočet přišel po zbývající část roku 2020 o výnos ve výši 10,6 miliard korun a v následujících letech o výnos ve výši 13,8 miliard Kč ročně,“ konstatoval Michal Žurovec, ředitel odboru Vnější vztahy a komunikace ministrstva financí.

Co je "časový test”?

„Návrh dále upravuje prodloužení časového testu pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z 5 na 10 let. Prodloužení časového testu bude účinné pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. U vlastního bydlení pak zůstává časový test 2 roky. Cílem balíčku opatření je z dlouhodobého hlediska zvýšit dostupnost bydlení, povzbudit ochlazený realitní trh a omezit prostor pro spekulanty,“ uvedl také mluvčí ministerstva financí. Co to ale znamená? Jde vlastně o pojistku proti spekulativní koupi a brzkému prodeji nemovitosti. Jinak řečeno uvedené změny mají podpořit možnost pořízení vlastního bydlení, nikoliv obchodování s nemovitostmi. Pokud tedy nový majitel nesplní podmínky časového testu a nemovitost prodá za kratší časový úsek, než je stanoveno, zaplatí z částky, kterou za ni obdrží, daň z příjmů, získaných prodejem nemovitosti. A ta v součastnosti činí plných 15 %, což rozhodně není málo. Vezmeme-li si opět za příklad nemovitost v ceně 4 000 000, jde o 600 000 korun. Pro splnění časového testu ale prodávající takový poplatek nečeká.

Odpočty se sníží, ale ne hned

Ti z kupujících, kteří si pořídí nemovitost na hypotéku, což je většina, mají dnes možnost odepisovat si část zaplacených úroků ze základu daně. V tuto chvíli jde o částku 300 000 za rok (což může činit reálnou úsporu až 45 000 Kč) a tak to bude platit i v příštím kalendářním roce. Od 1. ledna roku 2022 se ale u nově uzavřených hypotečních smluv tento limit sníží na 150 000. Podmínkou ale je a bude i po změně v roce 2022, že odpočty platí pro nemovitosti, které řeší bytovou potřebu vlastníka nebo blízké osoby. Nevztahují se tedy na komerční prostory, chalupy a podobně.

KAM DÁL: Lékaři chtějí nově měřit, jak moc jsou pacienti s covidem pozitivní.