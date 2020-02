Na těstovinovém salátu prý není co zkazit. Možná ne, ale vylepšit ho můžeme až na mistrovské dílo

Těstovinový salát - může být ještě něco jednoduššího? Těstovinový salát jsme připravovali jako děti, když jsme chtěli udělat radost rodičům. Jenže ono se vždycky najde malé vylepšení, které i to zdánlivě nejobyčejnější jídlo posune o kategorii výš. A nestojí to ani spoustu peněz a dokonce ani moc času. Chce to jen vtip a vynalézavost a ta nám přece nikdy nechyběla.

Základem těstovinového salátu jsou - bez velkého překvapení - těstoviny. Obyčejné těstoviny, ale už tady se můžeme zastavit a zamyslet. Těstovin je nespočet druhů, tvarů, ale i barev. Jaké vybrat na salát? Asi nejjednodušší a nejlevnější variantou bude sáhnout v obchodě po sáčku těstovin z obyčejné pšenice. Není to špatná volba, jen bychom se měli zamyslet nad tím, že právě tyto těstoviny poskytnou tělu největší impuls k přibírání. Proto - zvlášť pokud se snažíme nějaké to deko shodit, bychom měli raději vybrat těstoviny pohankové, špaldové, semolinové.... Jiné složení se mírně projeví i na chuti těstovin, a tak je nejlepší postupně vyzkoušet a časem se vrátit k těm, které vám nejlépe vyhovují.

Vybrali jste? Jdeme vařit, ale ne moc

A je to tady zase. Uvařit správně těstoviny sice není žádná věda, ale měli bychom vědět, co a proč děláme. Tak například bychom neměli těstoviny převařit. Nejenže nebude salát hezký na pohled, ale navíc bude mít některé neduhy, kterých bychom se jistě chtěli a také měli vyvarovat. Jde o pocit zasycení. Vzhledem ke složení těstovin jsou ty, které jsme uvařili tak zvaně al dente, tedy česky řečeno na skus, mnohem prospěšnější než ty, které z hrnce už jen těžko vyndaváme, a navíc pocit sytosti vydrží déle.

Hodit do vody? Ani to není jen tak

Na vaření potřebují těstoviny opravdu hodně vody, aby mohly plavat a také proto, aby se teplota vroucí vody, do které je vkládáme, po jejich nasypání příliš nesnížila. K dokonalosti je zkrátka důležitý každý detail, a tak nezapomeneme vodu osolit. V tuto chvíli přijde pro mnohé možná překvapení. Italové, kteří jsou ve vaření těstovin mistři, totiž solí rozhodně nešetří. V jejich receptech nehraje roli špatka soli, jako to většinou děláme my, ale na jeden litr vody (tedy na 100 gramů těstovin) dávají rovnou dvě čajové lžičky soli! A určitě vědí, proč to dělají právě tak. Stejně tak je důležité po nasypání do vody těstoviny promíchat, aby se neslepily.

Uvařeno…

Těstoviny jsou al dente, zbývá z nich slít vodu a nechat chvíli vychladnou. Zatím si tedy (nebo samozřejmě už v průběhu jejich vaření) připravíme další suroviny na salát. Tady se nikomu a v ničem meze nekladou. Chtělo by se s jedním z kuchařských klasiků podotknout: máte chuť na papriku? Dejte tam papriku. V tomto případě je to téměř na místě. I když ale dáváme do salátu zeleninu, kterou máme rádi, můžeme jej ozvláštnit a provonět česnekem a cibulkou, které necháme lehce osmažit na pánvi. Stačí chvíle a jindy docela obyčejný těstovinový salát dostane další rozměr.

Sýr - krájet nebo strouhat?

Obecně by mělo platit, že pokud si chcete salát vychutnat v plné jeho rozmanitosti, vyplatí se věnovat mu trochu času a místo struhadla vzít do ruky nůž. Nastrouhaný sýr se spojí s těstovinami, zvláště pokud připravujeme salát teplý, zatímco kostičky si udrží svoji konzistenci i chuť lépe. Zvláště u výraznějšího sýru by bylo škoda připravit se o takový požitek.

Na zeleninu nezapomeneme

Do salátu samozřejmě přijde zelenina. Měli bychom ji ale včas přinést do kuchyně, aby měla stejnou teplotu jako ostatní suroviny, hlavně když chceme salát hned po přípravě nandavat na talíř. I taková drobnost má na výsledný dojem svůj nezanedbatelný vliv. Zeleninu dáme podle vlastní chuti a zvyku, jen v případě rajčat je dobré zhodnotit, zda nejsou příliš “vodnatá”, aby nepokazila dojen z celého salátu.

Vegetariánský nebo s masem?

Jestliže volíme variantu s masem, nabízí se tuňák - ale pozor, samozřejmě volíme tuňáka ve vlastní šťávě, který dodá salátu chuť, ale ne zbytečný olej. Použít můžeme také kuřecí maso buď osmahnuté na pánvi, nebo nakrájené předem upečené maso. Jestliže chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku, určitě není ideální volit pro tyto účely salám, i kdyby vypadal poměrně kvalitně. Jeden kousek kuřecích prsou navíc vyjde přibližně stejně draho a službu udělá mnohem lepší.

Co místo majonézy?

Mnozí, zvláště ti, kteří si hlídají postavu, si už zvykli používat místo majonézy bílý jogurt. Ani kuchaři nejsou většinou proti, jen je třeba vybrat kvalitní jogurt, abychom se nedočkali nemilého překvapení. Vše můžeme dochutit také bylinkami, česnekem a samozřejmě pepřem. Pro silnější povahy je možné přidat i něco ostřejšího, chilli papričku opravdu najemno nakrájenou nebo i pastu.

Je to jen salát

Zdá se, že jde “jen” o salát, je ale mnoho způsobů, jak jej udělat mnohem lepší, než když se nezamyslíme nad jednotlivými kroky. Výsledek ale bude stát za to.