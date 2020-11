Nejlepší nákupy na AliExpressu s cashbackem

Plná Peněženka – Cashback

Nejspíš jste o této službě už slyšeli, protože je velmi oblíbená. Plná Peněženka. Platforma, která vám nabízí navrácení až 25 % z každého nákupu. Je to jednoduché. Stačí se registrovat na stránkách https://www.plnapenezenka.cz. Proč platit více, když můžete takto skvěle ušetřit? Navíc v dnešní době se každá koruna počítá a zejména před svátky si zjistěte, jaké výhody z nákupů můžete mít. A nyní to nejpodstatnější. AliExpress, jeden z nejoblíbenějších nákupních portálů má 11.11. největší nákupní akci roku. Ukážeme vám, jak ji co nejlépe využít. Cashback vám ušetří finance.

AliExpress Day – Cashback

Portál Plná Peněženka nabízí u AliExpressu cashback a upozorňuje na každou akci tohoto webu. Ovšem u některých produktů nelze tuto službu využít, což snadno ověříte na stránce https://www.plnapenezenka.cz/aliexpress-cashback, kde na URL adrese s produktem stačí a kliknout na „Ověřit cashback“ a hned poznáte, kolik ušetříte. A nyní k AliExpress Day, které se konají 11.11. Jde o největší prodejní akci roku, Global Shopping Festival. Pozor, tento svátek velkých slev navíc nezačíná 11.11., ale už jistou dobu před tímto datem. Už od konce října se rozjíždí soutěže a akce, kdy prodejci zlevňují své zboží až o 90 %. Co pro to udělat? Pročtěte si rady na blogu https://aliexpress.plnapenezenka.cz/. Pro uplatnění cashbacku se musíte přihlásit na stránky AliExpress, zde se vždy prokliknete přes Plnou Peněženku. Uděláte tak v každém případě, ať se jedná o střádání kupónů do soutěží nebo při klasickém nákupu. Využijte proto jedinečné nákupní akce roku a před svátky ušetřete peníze, které můžete investovat nejen do dárků pro druhé, ale i pro sebe.